El PP pedirá a la Junta que dote al Hospital de Jerez (Cádiz) de una UCI pediátrica

Publicado 28/02/2018 17:51:21 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y candidato del PP a la Alcaldía de Jerez de la Frontera, Antonio Saldaña, ha anunciado que llevará al Parlamento una iniciativa para que la Junta de Andalucía dote al Hospital de Jerez de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica.

Así lo ha manifestado Saldaña, quien en un comunicado ha recalcado que la localidad jerezana es "la más poblada de la provincia de Cádiz y la quinta ciudad de Andalucía", pero carece de tal servicio.

En este sentido, el popular ha precisado que, pese a que el centro hospitalario cuenta con una UCI neonatal, "la UCI pediátrica es un servicio básico para el que los niños jerezanos tienen que trasladarse a Cádiz", ha añadido.

"No estamos pidiendo por pedir, ni algo que no se merezcan los jerezanos, sino un servicio de extraordinaria necesidad", ha afirmado Antonio Saldaña, quien ha subrayado que el Hospital de Jerez no sólo atiende a los censados en la ciudad, sino que "tiene un ámbito de actuación que supera los 400.000 habitantes".

Por ello, el PP ha anunciado que planteará en el Parlamento andaluz una proposición no de Ley para que la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Salud, comience los trámites para dotar al Hospital de Jerez de una UCI pediátrica.