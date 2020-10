PSOE defenderá en Diputación medidas por el Brexit y que la Junta adecue el Plan Andalucía en Marcha en Cádiz

CÁDIZ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha adelantado que van a defender dos propuestas en el Pleno provincial que tienen como principal objetivo "hacer cumplir los compromisos electorales del Gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía", así como que la provincia cuenta con "consenso y un plan estratégico, económico y social en la que se impliquen todas las administraciones con el objetivo de paliar los efectos inmediatos del Brexit".

En una nota, Ruiz Boix ha indicado que el PSOE va a "instar a la Junta y al Gobierno de España a tomar las medidas necesarias de manera urgente y coordinada con la Diputación de Cádiz, los ayuntamientos y los agentes sociales de la provincia afectados para minimizar, lo máximo posible, los efectos negativos que se deriven del Brexit".

En este sentido, ha expuesto que "esa estrategia debe ir asociada a la inclusión en los presupuestos generales de la Junta para 2021 de un verdadero programa y plan de actuaciones con partidas presupuestarias debidamente cuantificadas y dotadas económicamente, así como con un plan de inversiones y con un horizonte temporal que las desarrolle".

Asimismo, el PSOE va a pedir que "tanto el Gobierno de Andalucía como el Parlamento andaluz impulsen la creación de un mecanismo reglado de evaluación y seguimiento de las medidas que se aprueben dentro del mismo".

En cuanto al compromiso adquirido por las diferentes administraciones, Ruiz Boix ha señalado que "la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en su última visita al Campo de Gibraltar, manifestó el claro compromiso del Gobierno de España para incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 el Plan de Impulso Económico y Social del Campo de Gibraltar con una dotación económica inicial de 1.000 millones de euros".

No obstante, ha lamentado el portavoz del PSOE en Diputación que "es necesario hacer comprender al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla que cientos de familias del Campo de Gibraltar dependen económica y socialmente de Gibraltar y que el Campo de Gibraltar no puede permitir, otro año más, que la Junta no muestre un apoyo decidido a mitigar los efectos del Brexit, tal como ha sucedido en el actual ejercicio 2020".

PLAN ANDALUCÍA EN MARCHA

Por su parte, Ruiz Boix, ha recordado que "la Junta de Andalucía sigue alejada de la realidad de la provincia de Cádiz y lo único que hace es vender humo y hacer campaña de autobombo con un llamado Plan Andalucía en Marcha que no es más que un documento basado en papel mojado y una amalgama de proyectos ya existentes, incluso algunos licitados durante la legislatura anterior cuando aún gobernaba el PSOE en la Junta".

Según Ruiz Boix, "los socialistas no van a contribuir a esta mentira y quieren dejar muy claro que el Plan Andalucía en Marcha no tiene ningún aval jurídico, ni económico y, por supuesto, no ha sido publicado en ningún documento oficial".

Por eso, "vamos a instar en el próximo pleno de Diputación al Consejo de Gobierno andaluz que elabore un plan de inversión y estratégico para la provincia de Cádiz que contemple los proyectos de vital importancia para el conjunto de la ciudadanía y de los agentes sociales, económicos y empresariales acordes a estrategias comunes y consensuadas", ha añadido.

Para Ruiz Boix, "es preciso que la Junta defina pormenorizadamente el Plan Andalucía en Marcha en la provincia de Cádiz pintando en cada proyecto, su financiación y finalidad, dotándolos con partidas presupuestarias claras y finalistas exigiendo, además, la publicación del Plan en el BOJA decretando, así, la validez del mismo y adquiriendo el compromiso fehaciente necesario".

Además, ha indicado que para afianzar el cumplimiento del plan, desde el PSOE se va a "instar al Gobierno de Moreno Bonilla a que constituya una mesa multisectorial de seguimiento del Plan Andalucía en Marcha en la que estén presentes agentes sociales, económicos y sociales, así como los diferentes niveles de las Administraciones presentes en la provincia".