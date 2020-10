Subdelegación celebra este martes una Junta de Seguridad con municipios de la Sierra de Cádiz por el puente de noviembre

CÁDIZ, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno celebra este martes una Junta de Seguridad a la que están convocados los ayuntamientos de Grazalema, Setenil, Zahara de la Sierra y El Bosque para coordinar las medidas a adoptar de cara al puente de este fin de semana con motivo del 1 de noviembre.

La reunión cuenta como único punto del día la "coordinación de las medidas a adoptar para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas a causa de la pandemia de cara a la posible afluencia de visitantes a los municipios convocados durante el puente del próximo 1 de noviembre".

Según ha indicado a Europa Press desde la Subdelegación, aunque con las nuevas medidas adoptadas con motivo del nuevo Estado de Alarma no se prevé una afluencia de personas tan masiva como en el pasado puente del Pilar, se ha programado esta Junta de Seguridad para que, no obstante, no se vuelvan a producir aglomeraciones en diferentes puntos de la Sierra.

Cabe recordar que Los alcaldes de los municipios gaditanos de Prado del Rey, Benaocaz y Algar han solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz su participación en la Junta de Seguridad convocada. En este sentido, desde la Subdelegación se ha señalado que se ha convocado a los cuatro municipios que en el puente del Pilar tuvieron problemas con la masiva afluencia de visitantes.