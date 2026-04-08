Unos 500 artistas formarán un "hervidero multicultural" en la nueva edición de Trebufestival en Trebujena (Cádiz)

Juancho Ortiz y el alcalde de Trebujena presentando la edición de Trebufestival 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival de música Trebufestival, consolidado como punto de encuentro entre diferentes disciplinas artísticas, se celebrará del 24 al 26 de abril en Trebujena (Cádiz), que ya espera la llegada de medio millar de artistas locales y otros procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional, incluso de los vecinos países de Portugal y Francia-, para hacer realidad un evento organizado por el Ayuntamiento y con patrocinio de la Diputación.

Los detalles de esta nueva cita, que se viene celebrando desde 2007, han sido ofrecidos por el vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, y la concejala de Cultura, Alba Zambrano, que han anunciado novedades como el hermanamiento con Extremadura o la vuelta del encuentro de batucadas. Además, el broche de oro en el escenario central lo pondrá el día 26 Amparanoia, la banda liderada por Amparo Sánchez.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el vicepresidente primero ha destacado varios valores de este evento, que ha calificado como "referente". Así, ha indicado que demuestra que "la cultura no solo ocurre en las grandes ciudades sino que surge con fuerza en los pueblos, creando economía y atrayendo visitantes".

Además, Juancho Ortiz ha señalado que no se trata de un festival circunscrito a un espacio determinado sino que todo el pueblo se vuelca en su celebración y genera mucha vida en las diferentes calles. Asimismo, ha recordado que se trata de una "programación gratuita y abierta para todos los públicos", entre otras "particularidades que lo hacen único en Andalucía, como su carácter cien por cien callejero" o "su capacidad para mezclar lo local con la tradicional sin perder identidad".

Por su parte, Ramón Galán ha señalado que Trebufestival ha huido de la filosofía de los grandes macrofestivales y ha valorado el hecho de que esté organizado al cien por cien "desde lo público", e "imposible sin la implicación del pueblo", ya que la localidad "se transforma y se decora gracias al impulso voluntario de los vecinos". Además, el alcalde ha explicado que "es muy importante cuidarlo para que no pierda esa identidad propia que lo diferencia de otros festivales".

Según Diputación, los datos hablan de la dimensión que ha adquirido este festival, con 500 artistas, once escenarios, 37 bandas, cinco grupos de batucadas, cinco malabaristas, puestos callejeros, concurso de pintura y miles de visitantes que podrán disfrutar de calles engalanadas y de la gastronomía local. Disciplinas como música, malabares, pintura o artesanía, entre otras, tienen cabida en este espacio multicultural.

De cara al hermanamiento con Extremadura se programará un desfile de trajes típicos y actuaciones de grupos de baile extremeños, así como degustaciones gastronómicas de esa región, así como un homenaje a Robe, el inolvidable músico nacido en Plasencia y fallecido en diciembre. Además desde la organización, se destaca que se concibe como una iniciativa que puede disfrutarse en familia, ya que los más pequeños podrán disfrutar de un concurso de pintura infantil y de talleres.

Por su parte, la artista sevillana Natalia Girón ha sido la autora del cartel anunciador cuyo nombre describe muy bien una postal típica de este encuentro: 'La música hace acrobacias en el Trebufestival 2026'.