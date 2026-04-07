Trump amenaza con que "toda una civilización morirá esta noche", a pocas horas del fin de su ultimátum a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Li Rui

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este martes con que "toda una civilización morirá esta noche", a pocas horas del fin de su ultimátum a las autoridades de Irán en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático, antes de adelantar que en las próximas horas se vivirán "uno de los momentos más importantes" en la historia mundial.

"Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver", ha dicho en un mensaje en redes sociales. "No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", ha agregado.

"Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca, quien ha subrayado que "47 años de extorsión, corrupción y muerte por fin terminarán", en referencia al periodo pasado desde el éxito de la Revolución Islámica de Irán, en 1979. "Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán", ha apostillado.

Trump ha reiterado en varias ocasiones este ultimátum a Teherán, por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, llegando a asegurar el lunes con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

El presidente estadounidense ha acrecentado recientemente sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra --que ha tenido además un gran impacto económico a nivel mundial-- y las advertencias de la Guardia Revolucionaria sobre una dura respuesta si se cruzan "líneas rojas".