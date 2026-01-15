La Academia de Bellas Artes de Cádiz reconoce el valor artístico del cómic con la incorporación de Abel Ippólito

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en el acto en el que Abel Ippólito Ruiz ha ingresado como académico de número en la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha servido como escenario de la sesión solemne en la que Abel Ippólito Ruiz ha ingresado como académico de número en la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, reconociendo así el valor del cómic como disciplina artística.

El acto ha contado con la intervención de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que ha destacado en su discurso el trabajo de la Real Academia por "mantener viva la historia y la cultura" de la provincia.

En esta ocasión, como ha recogido la Diputación en una nota, lo ha hecho con el ingreso en la institución de un perfil "novedoso" como es el de Ippólito, dibujante de cómics y referente educativo con su labor en la Escuela de Arte de Cádiz.

Este paso de la Real Academia por incorporar a una nueva disciplina artística como es la novela gráfica a la institución "engrandece su prestigio y ensancha su ámbito de influencia para atraer a un público más joven al mundo de la cultura", en palabras de la presidenta provincial.

En su intervención ha ensalzado la influencia y valor del cómic, un arte que "es con frecuencia el primer contacto de niños y niñas con la cultura y que ha servido de inspiración a otras disciplinas artísticas" como el cine, donde "se han replicado muchas novelas gráficas, especialmente aquellas con superhéroes como protagonistas".

Abel Ippólito, según ha explicado Almudena Martínez, "descubrió a través de sus particulares referentes en el género que su camino vital pasaba por contar historias a través de novelas gráficas, y demostrarnos que el cómic y el tebeo no son el hermano pobre de la literatura y el dibujo, sino una disciplina propia, con identidad, capaz de emocionar y transmitir los mismos valores que cualquier otra rama artística".

Además, ha expuesto que en la Diputación de Cádiz "somos muy conscientes del valor de la cultura para el desarrollo de la sociedad" y que a través de la Fundación Provincial de Cultura "desarrollamos una programación que alcanza a toda la ciudadanía de la provincia, sin importar su código postal ni su lugar de residencia".

Con esto, ha dicho la presidenta, "igualamos territorios para que los municipios más pequeños dispongan de equipamientos culturales y así puedan disfrutar del cine, del teatro, de la literatura, la danza o los conciertos de música en sus pueblos".

La presidenta de la Diputación ha tenido también un recuerdo para Carlos Pacheco, natural de San Roque, Medalla de la Provincia en 2016 y fallecido en 2022, considerado como uno de los dibujantes de cómics más reconocidos a nivel internacional.

Esta sesión solemne se ha celebrado en el Salón Regio del Palacio Provincial, con la presencia de numeroso público, entre los que se contaban académicos y representantes institucionales. Por parte de la Diputación, además de la presidenta, han asistido al acto los diputados provinciales Vanesa Beltrán y Antonio Aragón.

El secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, Bernardo Palomo, ha sido el encargado de leer el acta de nombramiento como académico de Abel Ippólito, mientras que el también académico Francisco Pérez Valencia, ha pronunciado el discurso de presentación del mismo. A continuación, Ippólito ha leído su discurso de entrada en la institución, con el título 'Funambulistas caminando en la niebla'.

La clausura del acto ha corrido a cargo del presidente de la Real Academia, Pablo Juliá.