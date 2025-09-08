Acometen obras de mejoras en el centro escolar de El Torno (Cádiz) de cara al inicio del curso

El responsable de Cooperación en la Diputación de Cádiz, Javier Bello, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en la provincia, Ana Bertón, y Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, presidente de El Torno. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El responsable de Cooperación en la Diputación de Cádiz, Javier Bello, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en la provincia, Ana Bertón, y Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, presidente de la entidad local autónoma de El Torno, perteneciente a Jerez, han visitado el centro escolar de la ELA, que ha experimentado una serie de mejoras a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de cara al comienzo del curso.

En una nota, la Diputación ha indicado que las obras del colegio ya estarán listas o casi listas esta semana, al habérsele dado prioridad para el inicio de las clases.

El PFEA es un programa financiado a tres bandas entre Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputación, en el que también tienen un papel destacado los ayuntamientos y que responde a una doble finalidad, como es la mejora y mantenimiento de infraestructuras municipales y la creación de empleo en áreas rurales, con jornales que permiten asentar la población al territorio.

En este caso ha sido la herramienta que la localidad ha elegido para poder desarrollar una serie de mejoras en el colegio, que ya podrán disfrutar los escolares que se incorporan esta semana al curso 2025/2026. Además, con cargo a este mismo programa, también se están realizando otras obras en la ELA, como la terminación del mirador de la Calle Guadalete, dentro del apartado de obras de Garantía de Rentas, unas obras que tienen hasta final de octubre para su ejecución.

Javier Bello ha destacado "el valor" que tiene este programa especialmente en las zonas rurales, y los resultados que se obtienen cuando las administraciones van de la mano. "Aquí está el ejemplo de la Junta y la Diputación, que nos ponemos al servicio de las necesidades que nos plantean desde las ELA, desde lo local, que son quiénes mejor saben las prioridades que tienen sus vecinos y vecinas", ha manifestado.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, ha indicado que "la suma de esfuerzos" que supone el PFEA se materializa "en actuaciones de utilidad para la ciudadanía, que mejoran infraestructuras públicas".

Como ha dicho, se trata de trabajos "muy necesarios" que cuentan con el respaldo y la labor conjunta de las administraciones, que además, "crean empleo y afianzan a la población, especialmente en el ámbito rural".

En El Torno este programa representa una inversión de 116.379,94 euros, y necesitará que se completen 824 jornales, de los cuales 584 son de mano de obra no cualificada.

En el colegio, se han desarrollado labores de lijado y barnizado de las ventanas de madera. Además, se ha preparado el soporte para ubicar una plataforma a modo de pasarela de madera y los alcorques en huerto y en el perímetro de los arboles.

Con respecto a la calle Guadalete, actualmente está ejecutada la demolición del acerado perimetral del muro y la excavación de la zapata. Además, se ha ejecutado el hormigón de limpieza. En breve, se va a comenzar a montar la armadura del muro de hormigón armado.