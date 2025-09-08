La actividad 'Plaza del Clima y la Energía' llegará a seis localidades de la provincia de Cádiz

Archivo - Gente caminando por la Plaza del Arenal en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad 'Plaza del Clima y la Energía', una iniciativa de la Diputación de Cádiz que anima a aprender de forma divertida a cuidar el planeta llegará a seis localidades de la provincia, en concreto, a Conil, Jerez, Ubrique, Cádiz, La Línea y Trebujena.

Esta actividad itinerante pretende ofrecer información y consejos para sensibilizar e implicar a la población en la adopción de hábitos y comportamientos más sostenibles, como ha indicado la Diputación en una nota.

La 'Plaza del Clima y la Energía' comenzará su programación el 30 de septiembre en Conil y continuará durante el mes de octubre en Jerez, Ubrique, Cádiz, La Línea y Trebujena. En cada uno de estos municipios se habilitará un espacio expositivo en el que la ciudadanía podrá informarse de manera práctica y dinámica acerca de los principales retos vinculados al cambio climático y la transición energética.

Así, mediante una serie de estands temáticos y actividades adaptadas a diferentes edades, se abordarán cuestiones como la mitigación y adaptación al cambio climático, la eficiencia y el ahorro energético, la movilidad sostenible, el consumo responsable y la gestión del agua.

Quienes visiten la 'Plaza del Clima y la Energía' podrán aprender sobre el efecto invernadero, cómo reducir la huella ecológica, participar en un circuito de movilidad personal, ver en una maqueta las diferencias entre una ciudad sostenible y otra que no lo es, además de experimentar con el ciclo integral del agua y aprender a comprar de forma sostenible, entre otros muchos temas relacionados con el cuidado del planeta.

El recorrido por los estands comenzará recibiendo un "Pasaporte del Clima y la Energía", y a medida que se superen los diferentes retos y juegos, se conseguirán puntos que podrán canjearse por premios directos. La actividad finaliza con la firma del Compromiso por el Clima, con el que la ciudadanía se convierte en aliado de la acción por el planeta.

En Conil de la Frontera, esta iniciativa estará ubicada en la Plaza de la Torre de Guzmán los días 30 septiembre y 1 octubre. A la Plaza del Arenal del Jerez llegará el 3 y 4 de octubre, y a Ubrique, al Parque Rafael Alberti, los días 7 y 8.

La Plaza de España de Cádiz acogerá esta actividad el 17 y 18 de octubre, y la Plaza Fariñas de La Línea de la Concepción el 24 y 25 del mismo mes. El último lugar será Trebujena, donde estará en la Plaza de España el 28 y 29 octubre.

En cada una de estas localidades, el horario para asistir y participar en la 'Plaza del Clima y la Energía' será de mañana, entre las 10,00 horas y las 14,00 horas, y de tarde, de 16,00 horas a 20,00 horas.

La Diputación de Cádiz desarrolla esta iniciativa mediante el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, de la que es responsable el vicepresidente segundo Javier Vidal y, en concreto, a través de la Agencia Provincial de la Energía, a la que se ha encomendado promover las acciones a favor de la transición energética el ámbito provincial.