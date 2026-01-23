La borrasca Ingrid provoca cortes totales y parciales en tres carreteras de la sierra de Cádiz

Carretera cortada en Setenil de las Bodegas por el desprendimiento de rocas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias que ha traído consigo la borrasca Ingrid a su paso por la provincia de Cádiz, unidas al acumulado de precipitaciones que vienen sucediéndose en las últimas semanas, han originado una serie de incidencias en la red provincial de carreteras, que gestiona la Diputación de Cádiz, provocando tres cortes totales o parciales de carreteras de la sierra, como son la CA-9118, la CA-6105 y la CA-5101.

La Diputación ha informado en una nota de que las brigadas de mantenimientos de carreteras de institución provincial se afanan estos días en despejar puntos conflictivos y dejar la carretera en las mejores condiciones posibles para el tráfico rodado.

No obstante, la acumulación de lluvia y barro, los desprendimientos de tierras y la crecida de algunos ríos y arroyos han hecho imposible la circulación en condiciones de seguridad por algunos puntos de la red provincial, incluyendo los citados cortes.

Como se ha indicado, las lluvias afectan a todas las comarcas de la provincia, pero a las 12,00 horas del viernes 26 los cortes se registran en la comarca de la sierra gaditana.

De este modo, la CA-9118 de acceso a Setenil ha tenido que ser cortada debido a un desprendimiento de tierras que obstaculiza la calzada y en cuya retirada se trabaja. La CA-6105 de Alberite que pasa por Villamartín está cerrada en su totalidad por crecida de lámina de agua del arroyo en el punto kilométrico 9,8.

Por último, la CA-5101, carretera Arcos-Gibalbín que une la sierra y la comarca de Jerez, tiene interrumpido el tráfico del punto kilométrico 1,8 al 12 por balsas de agua en calzada.

Estas incidencias han sido notificadas al servicio de emergencias 112 y al Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil.

Tal y como se ha recordado desde la Diputación, estos no son los únicos cortes registrados en los últimos días, ya que en la comarca del Campo de Gibraltar tuvo que cerrarse la carretera CA-9209 Algeciras-Los Barrios en su totalidad por la crecida del arroyo del Prior. Un tráfico que ha podido ya restablecerse en la mañana del viernes.

Del mismo modo, los peones camineros trabajan para paliar varias incidencias por arrastres y desprendimientos que dificultan la circulación en varias vías, sin que haya tenido que practicarse el corte de la carretera, como son el caso de la CA-9123 en Gaidovar y la CA-9115 en Cañete, en el kilómetro 7, por arrastres de barro y forraje en calzada.

También en la CA-9101 de Olvera-Coripe en el punto kilométrico 12,5 se ha producido un desprendimiento de tierras sin interrupción de tráfico.

Desde la Diputación se ha recomendado "prudencia", evitar desplazamientos innecesarios y consultar vías oficiales tanto de la Diputación como de la DGT a la hora de circular por la provincia. Si es estrictamente necesario hacerlo, recomiendan prever itinerarios alternativos en caso de moverse por zonas que puedan estar afectadas.

La institución provincial ha advertido que se espera que la borrasca dure varios días, lo que puede generar nuevas incidencias en carreteras.