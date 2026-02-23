Cádiz acoge el 26 de febrero la primera final de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía

Archivo - Vista del monumento a La Pepa en la Plaza de España de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

La ciudad de Cádiz será el 26 de febrero el escenario de la entrega de Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía, una iniciativa organizada por Combo Comunicación, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer y de Andalucía Emprende.

De esta manera, Andalucía premiará a cuatro mujeres referentes con una gala pionera bajo el lema 'Ocho provincias, una sola voz', como ha indicado la Diputación en una nota.

Serán distinguidas entre 32 candidatas seleccionadas por su excelencia, innovación, liderazgo y compromiso con la igualdad, tras un circuito que ha recorrido las ocho provincias y ha reunido a más de 2.000 participantes.

Estos galardones, que cuentan también con aliados como Caja Rural Granada y la Asociación Foro Mujeres Líderes de Andalucía, consolidan a Andalucía como "referente en liderazgo femenino", al situar a mujeres emprendedoras, directivas, profesionales, creadoras, deportistas e investigadoras en el centro del relato.

Para la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, respaldar proyectos como este es "importante para el conjunto de provincia" porque se asocia a Cádiz con "el ecosistema andaluz de talento femenino". "Impulsar el liderazgo femenino desde los poderes públicos no es sólo una cuestión de igualdad, es una apuesta estratégica por el desarrollo social y económico de la provincia porque cuando una mujer emprende o lidera se generan oportunidades y se fortalece el tejido productivo local. Tenemos que contribuir a reducir la brecha de género en lo laboral y lo social", ha afirmado.

Según ha subrayado María José Segura, CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro Mujeres Líderes de Andalucía, tres han sido las claves de este proyecto, apuntanto a "visibilizar talento, crear referentes y situar a Andalucía en el epicentro del liderazgo". Además, ha destacado "el compromiso" de instituciones, universidades, Andalucía Emprende, el Instituto Andaluz de la Mujer, colectivos y empresas que han hecho posible un circuito consolidado en todo el territorio.

Para el acto inaugural está prevista la presencia de Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz, así como de Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz, y de Bruno García, alcalde de Cádiz.

Durante el acto también se entregarán reconocimientos a instituciones públicas y entidades comprometidas con la igualdad, cuyo apoyo ha sido "esencial" para hacer realidad este proyecto, como son Junta de Andalucía, las diputaciones de Cádiz, Jaén, Córdoba y Huelva, así como la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Moeve y Caja Rural Granada.

MUJERES REFERENTES DE ANDALUCÍA

Un jurado integrado por representantes de diputaciones provinciales, Andalucía Emprende, Instituto Andaluz de la Mujer, Ayuntamiento de Sevilla, Universidades públicas y Combo Comunicación ha evaluado las 32 candidaturas --ganadoras provinciales--, priorizando excelencia profesional, emprendimiento, impacto social, compromiso con la igualdad y sostenibilidad.

Este órgano profesional ha seleccionado cuatro ganadoras y cuatro finalistas en las categorías de Trayectoria Profesional, Proyecto Innovador, Cultura y Deporte, y Ciencia y Tecnología, que representan una amplia diversidad de sectores y proyectan la mejor imagen de Andalucía mediante su influencia transformadora.

Con una destacada representación política, empresarial y académica, este evento se celebrará en Calachica (Punta de San Felipe), a partir de las 18,00 horas. Para la clausura está prevista la presencia de Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresas y Trabajadores Autónomos de la Junta de Andalucía.