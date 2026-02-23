El escritor David Uclés protagoniza un Encuentro con la Cultura en la UJA con 'Un macondo en Jaén'

Intervención de David Uclés en la UJA - UJA

JAÉN 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor ubetense David Uclés, autor de 'La península de las casas vacías' --con más de 300.000 ejemplares vendidos--, Premio Andalucía de las Letras 2025 y Premio Nadal por su última novela 'La ciudad de las luces muertas', ha protagonizado este lunes en la Universidad de Jaén (UJA) un Encuentro con la Cultura, en el que ha impartido la charla literaria 'Un macondo en Jaén'.

En su charla, el escritor ubetense ha mostrado el camino que ha seguido desde sus inicios como escritor hasta el periplo que sigue ahora con el Premio Nadal, a través de una forma de estar en el mundo desde la provincia jiennense. "Cómo he perseguido un sueño, que es intentar narrar la provincia bajo el realismo mágico, y cómo lo logré, aunque fueron 15 años de trabajo, mostrándole al público y al estudiantado para que le sirva de motivación", ha declarado el escritor.

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, en su intervención de bienvenida, ha definido la literatura de David Uclés como "puro realismo mágico, pero del nuestro, del de aquí", al tiempo que se ha referido a Uclés como "un jiennense de Úbeda que ha decidido que Jaén, no solo se puede contar, sino que se puede soñar".

De esta forma, ha apuntado que Uclés y su narrativa "ha convertido a Quesada en Jándula, ese Macondo íbero donde lo fantástico no sirve para huir de la realidad, sino para apuntalar su crudeza". "Nos has enseñado que Jaén también puede ser un escenario de mitos universales y nos demuestras que Jaén es un lugar donde la literatura no solo se escribe, sino que se extrae de la tierra, como el aceite de los olivos", ha dicho Ruiz.

En la presentación del autor, además de repasar su trayectoria literaria, la vicerrectora de la UJA, Marta Torres, ha aludido al realismo mágico predominante en la obra de Uclés, haciendo referencia a cómo lo definía Gabriel García Márquez, "no como una invención fantástica, sino como una forma de registrar la realidad latinoamericana, donde lo insólito es cotidiano", o a cómo se refería sobre el mismo el Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que lo entendía como "otra claridad, otra luz alumbrando el universo de dentro afuera, ese interno movimiento de las cosas que despiertan solas, y solas existen aisladas y en relación con todo lo que las rodea".

Este Encuentro con la Cultura con David Uclés ha contado además con la actuación del Aula de Teatro de la Universidad, que ha representado varios pasajes de sus obras.