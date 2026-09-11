Cádiz Suena celebra su décimo aniversario finalizando con un concierto en el Teatro Muñoz Seca de El Puerto

Ensayo de la orqueta de Cádiz Suena. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, ha acudido este viernes a los ensayos orquestales que el programa Cádiz Suena está desarrollando en el teatro municipal de Prado del Rey. El colofón tendrá lugar este sábado a las 20 horas en el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María.

En una nota, Diputación ha indicado que un total de 54 alumnos están participando en esta experiencia, con la cual estudiantes de cuerda, viento y percusión de los cuatro conservatorios profesionales de la provincia (Cádiz, Jerez, Algeciras y La Línea) perfeccionan su técnica durante algunos días intensivos, guiados por profesorado y músicos de prestigio.

Esta edición es la décima de este programa de la Fundación Provincial De Cultura y se ha aprovechado este aniversario para reunir, por primera vez, a alumnado de ediciones anteriores, por lo que la ha titulado 'Reencuentro'. Así colaboran tanto alumnado como participantes de otros años que ya son profesionales o profesorado de otras ediciones, teniendo como colofón el concierto de este sábado en El Puerto.

La diputada y alcaldesa de Prado del Rey se ha mostrado satisfecha de que la localidad acoja estos ensayos en unas instalaciones de primer nivel como es el Teatro Municipal 'José Toro Doblas'. Vanesa Beltrán ha definido dos de las principales líneas que marcan el funcionamiento de esta iniciativa en la que colaboran los conservatorios de la provincia y la Junta de Andalucía, como son la apuesta por la música clásica, "una seña de identidad de la provincia", y la posibilidad de ofrecer oportunidades de formación y de abrirse camino a nivel profesional para jóvenes músicos de todas las comarcas.

Además, la diputada ha destacado el trabajo de los docentes y del personal técnico de la Diputación que año tras año hacen realidad este programa, y la buena acogida que tiene entre el alumnado, que cada año tienen que pasar unas pruebas para entrar en la selección que forma la orquesta de Cádiz Suena, con una amplia demanda. "Como Fundación tenemos la obligación y la responsabilidad de respaldar la música clásica", ha añadido.

Diputación ha indicado que la mayoría de quienes se han formado estos años en el marco del Cádiz Suena continúa actualmente su trayectoria profesional como integrantes de orquestas de primer nivel internacional (formaciones de Austria, Alemania, Finlandia, Bélgica o Francia, entre otros destinos), miembros de academias o instituciones similares, como docentes o completando su formación con estudios de superior categoría académica a los que realizaron en la provincia gaditana.