La Guardia Civil alerta en Huelva de 50 casos de fraudes a través de WhatsApp que afecta a usuarios de iPhone

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la lucha contra los delitos telemáticos, ha registrado en la provincia de Huelva desde finales de agosto alrededor de 50 denuncias por ataques a la conocida aplicación de mensajería WhatsApp que se utiliza los dispositivos móviles con sistema iOS.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, esta modalidad de ciberataque conocida como 'zero-click' resulta especialmente relevante, puesto que se produce sin que la víctima tenga que pulsar un enlace, escanear un código QR, facilitar previamente un código de verificación o realizar conscientemente alguna acción para vincular un nuevo dispositivo a la aplicación.

Señala la Guardia Civil que el ciberdelincuente accede de forma ilegítima a todas sus conversaciones y puede mantener contactos con familiares o amigos de forma simultánea a su legítimo titular, sin que este se percate de ello.

De este modo, el autor envía mensajes a los contactos, aprovechando la confianza que genera recibir un mensaje desde el número y la conversación real de una persona conocida, para solicitar transferencia de dinero, alegando alguna situación de urgencia o solicitar códigos de verificación/recuperación de la App para hacerse con el control total de la cuenta. Las incidencias analizadas se han registrados en determinados modelos de iPhone con versiones desactualizadas de iOS IOS con versión 16.7.12 y anteriores.

Por ello, la Benemerita subraya que resulta "esencial" mantener las últimas actualizaciones en el terminal móvil, puesto que "incorporan correcciones de seguridad destinadas a subsanar vulnerabilidades" y aconsejan comprobar la versión de iOS instalada y actualizarla a su última versión; mantener actualizada la aplicación de WhatsApp y evitar la descarga de aplicaciones desde fuentes no autorizadas.

RECOMENDACIONES

Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, revisa de vez en cuando el apartado "Dispositivos vinculados" y cierra cualquier sesión que no reconozcas y hacer una copia de seguridad de las conversaciones antes de borrar, reinstalar o restablecer la aplicación, para no perder los chats, así como no facilitar códigos SMS, de registro o de verificación a nadie, bajo ningún concepto.

Desconfiar de cualquier solicitud de dinero hecha solo por WhatsApp, aunque venga de un contacto conocido. Ante la duda, confirmar la petición por otra vía (llamada, mensaje de texto, etc.).

Guardar las conversaciones, mensajes y capturas de pantalla si hay indicios de fraude, sobre todo si ha habido una solicitud o una transferencia de dinero y actuar rápido: avisar a los contactos que puedan estar afectados y comunica los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Recordar que ninguna aplicación de mensajería es un canal válido para verificar una petición de dinero, especialmente si es inesperada o te piden transferir a una cuenta distinta de la habitual.