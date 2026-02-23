El campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol sala sub-14 y sub-16 traerá 400 deportistas a Cádiz

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en la presentación de la fase final del campeonato nacional de selecciones autonómicas de fútbol sala sub-14 y sub-16, un evento que traerá a 400 deportistas a la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha participado en la presentación de la fase final del campeonato nacional de selecciones autonómicas de fútbol sala sub-14 y sub-16, un evento que traerá a 400 deportistas a la provincia gaditana.

En el acto celebrado en el Palacio Provincial han participado también el vicepresidente segundo y responsable de Deportes en la Diputación, Javier Vidal, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, y el de la delegación gaditana, José Antonio Neva.

Como ha apuntado la Diputación en una nota, se espera la participación de unos 400 jóvenes futbolistas en este evento, que se disputa del 6 al 8 de marzo y que dirimirá las diferentes posiciones de las selecciones autonómicas que participan. La selección andaluza, que cuenta con representación de jugadores gaditanos, aspira a ser campeona en ambas modalidades.

Almudena Martínez ha señalado que es "un orgullo" que esta competición "vuelva a celebrarse en Cádiz", destacando "la apuesta decidida" de la Diputación por el deporte, el cual "solo aporta cosas buenas, como el esfuerzo, la formación, aprender a trabajar en equipo o el espíritu de superación".

En ese sentido, ha subrayado que es "importante" que desde la administración pública se fomente la actividad deportiva y que la apuesta de la Diputación se articula en dos ramas, por un lado el deporte en los jóvenes, y por otro, que las instalaciones sean "las mejores posibles", algo que como ha dicho "se demuestra con la duplicación del presupuesto para 2026 del Pamied", el programa de renovación de instalaciones deportivas. La presidenta también ha señalado el impacto turístico de estas citas para la provincia.

En esa misma idea ha incidido Javier Vidal, que ha recordado que las competiciones de cantera "son las que tienen gran impacto turístico", al venir los deportistas acompañados de padres y familiares que acuden a ver jugar a los menores. A su vez, ha destacado la colaboración institucional entre diferentes administraciones y municipios, que crean una red que permite albergar este tipo de eventos.

"Estamos creando una Marca Cádiz", que sirve, ha asegurado, "de aval y garantía para que se confíe en la provincia para la celebración de eventos tanto de cantera como de élite", como el campeonato de balonmano femenino absoluto que también se celebra en la provincia, en Algeciras.

Los representantes de la Federación Andaluza, su presidente y su delegado en Cádiz, han destacado el apoyo que reciben de la Diputación Provincial. Pedro Curtido ha afirmado que la provincia es "un referente para el desarrollo de este tipo de competiciones", tanto a nivel de instalaciones como de "atractivos turísticos, gastronomía y clima".

"Este campeonato es la joya de la corona, estamos trayendo lo mejor de España", ha defendido, añadiendo que "estamos trabajando para traer más eventos internacionales a la provincia, campeonatos de fútbol playa y estaremos presentes en la Feria del Deporte de la Diputación", como ejemplo de más iniciativas que se van a desarrollar en próximas fechas, entre ellas el Mundial de fútbol absoluto de 2030, donde se espera que la provincia tenga su papel para acoger a selecciones y aficiones.

Neva ha resaltado que en este torneo participa "la futura élite" del fútbol sala español.

Los partidos se disputan en el Pabellón Municipal José María Ruiz Mateos de Jerez, en el Ramón Velázquez de El Puerto, el del Colegio San Felipe Neri en Cádiz, en el Jerónimo Osorio García de Guadalcacín, en el Manuel Castaño "Oli" de Chipiona y en el Pabellón Municipal Domingo Pruaño Cala de Trebujena.

Andalucía jugará contra Región de Murcia, Cataluña y Comunidad de Madrid en sub-14, y contra Cataluña, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha en sub-16, en las finales que les pueden coronar como campeones.