'Conoce y embárcate' muestra a estudiantes de Cádiz la riqueza del litoral y el oficio de la pesca artesanal

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES Drago de Cádiz es el escenario de la exposición 'Conoce y embárcate', una muestra para dar a conocer el sector de la pesca artesanal y la riqueza del litoral gaditano entre la comunidad educativa. Tras su estancia en Cádiz, recalará también en Arcos, Jerez de la Frontera, Olvera y Ubrique.

La muestra está organizada por la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) y cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz y la colaboración de la Junta de Andalucía.

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, el técnico de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, José Carlos Escaleras, y la directora del IES Drago, María José Albarrán, han sido los encargados de inaugurar esta exposición, ha indicado la institución provincial en una nota.

Vidal ha hecho hincapié en la importancia que desde la Diputación de Cádiz se da al sector primario y, en concreto, al relacionado con la pesca artesanal, una actividad "milenaria en la provincia", beneficiada por "la riqueza y diversidad" del litoral gaditano pero que en los últimos años "afronta graves problemas derivados de la crisis climática, la falta de relevo generacional o incluso el desconocimiento de la propia realidad de los pescadores".

Por eso, ha sostenido, "es fundamental que se conozca la realidad de lo que está sufriendo el mundo de la pesca y lo que sufren las diferentes cofradías que existen". De ahí la necesidad de intentar generar "un vínculo" entre el sector y la ciudadanía.

Vidal ha recordado que Cádiz es una provincia costera "que vive del mar, que tiene que vivir del mar, pero tenemos que hacer que se conozca cada vez más y mejor", y la forma de hacerlo es "creando programas de este tipo, trayéndolos a centros escolares y que las instituciones colaboren".

En esta línea, José Ángel Aparicio ha asegurado que hay que acercar la cultura marinera y pesquera al alumnado porque "eso no sólo enriquece su formación sino que también les va a abrir los ojos a una realidad cercana y, al mismo tiempo, desconocida para muchos". Se trata de una realidad que "habla de sostenibilidad, de identidad y de futuro", que "nos va a recordar que el mar es nuestro y es un tesoro que debemos conocer, cuidar y proyectar hacia nuevas generaciones".

Desde la Delegación Territorial de Educación, ha continuado Aparicio, "queremos fortalecer esos lazos entre tradición y juventud, entre experiencia y aprendizaje, entre marineros, pescadores y estudiantes".

"El mar forma parte de la identidad gaditana. Con esta campaña queremos acercarlo a la juventud, dar visibilidad al trabajo de nuestras comunidades pesqueras y garantizar el relevo generacional necesario para mantener viva la pesca artesanal en la provincia", ha señalado al respecto José Carlos Escaleras, de Fecopesca.

La exposición 'Conoce y embárcate' consta de una serie de expositores informativos y un audiovisual que acercan la realidad de la pesca artesanal y la riqueza del litoral gaditano a la población juvenil, al tiempo que se fomenta el consumo de pescado fresco. La muestra estará disponible en el Drago hasta el 14 de octubre.

Los institutos de Enseñanza Secundaria Alminares de Arcos de la Frontera a partir del 15 de octubre, Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique desde el 29 de octubre, el IES Coloma de Jerez de la Frontera el 11 de noviembre, y el Sierra de Líjar de Olvera el 25 de noviembre también acogerán la muestra.

La actividad forma parte de la campaña 'La mar de Cádiz y sus gentes', puesta en marcha por Fecopesca con la financiación de la Diputación de Cádiz para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de este sector estratégico en la provincia.

La iniciativa contempla otras acciones dirigidas a diversos perfiles de población, como visitas guiadas de alumnado de primaria a puertos y lonjas de Conil, Sanlúcar y La Línea, jornadas de promoción del pescado fresco del litoral gaditano en los mercados de abastos de Arcos, Villamartín, Ubrique y Prado del Rey, y talleres prácticos en centros de mayores de Cádiz, Jerez, Arcos, Olvera y Ubrique para dar a conocer especies, métodos de captura y beneficios nutricionales.