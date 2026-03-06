Dos riojanos pide ayuda para organizar vuelos y poder salir, junto a otros europeos atrapados, de Sri Lanka

Los riojanos Íñigo y María, atrapados en Sri Lanka, piden ayuda para poder salir de la isla - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los riojanos Íñigo y María están pidiendo ayuda para organizar vuelos comerciales -para lo que necesitan el apoyo de Embajadas, mayoristas o Gobierno nacionales- y poder salir de Sri Lanka. Allí permanecen junto a un gran número de europeos atrapados por los bombardeos que inició Estados Unidos e Israel a Irán, que se han ido extendido por otros países del entorno.
En un vídeo han señalado que "hemos contactado con el consulado, con la embajada en Delhi, en India, pero obviamente están centrados en sacar de Oriente Medio a todos los europeos que hay ahora mismo en la zona, como es normal". "Por lo tanto, nuestra situación es de, bueno, búscate la vida y trata de salir como puedas", han apuntado.
Con esta situación, y junto a otras personas, "estamos tratando de organizar vuelos privados por rutas alternativas, pero sin la ayuda de embajada o consulado es bastante complicado". Han indicado que "lo único que nos piden las compañías aéreas es que si tenemos el apoyo de una embajada, de un gobierno, de una institución privada, una mayorista, sacar estos vuelos es mucho más fácil que hacerlo de forma privada a un grupo de 100 o 200 personas".
Finalmente, quieren dejar claro que "si que queremos pagar los billetes, que no estamos pidiendo que se nos saque de forma gratuita, simplemente que se nos ayude a ampliar este número de vuelos".