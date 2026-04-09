El Consejo Regulador de Jerez (Cádiz) abre un Aula Enogastronómica para promover la formación en la cultura del vino

La presidenta de Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (3i), la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (5d) y el presidente del Consejo regulador de Jerez, César Saldaña (4i), brindan tras la presentación del Aula Enogastronómica. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar ha presentado este jueves 9 de abril en su sede, situada en Jerez de la Frontera (Cádiz), un nuevo espacio con el que fomentar la formación especializada en los vinos que se producen en el Marco de Jerez. Se trata del Aula Enogastronómica, un equipamiento destinado a acoger cursos de formación, catas, cocina en vivo y actividades en las que la enología y la gastronomía de esta tierra son las protagonistas.

Esta Aula Enogastronómica se ha puesto en marcha en el marco de las acciones impulsadas a través de DipuInnova, uno de los programas de la Diputación de Cádiz para incentivar la modernización de los sectores productivos de la provincia, como ha indicado en una nota la institución provincial.

La puesta en marcha de este espacio tiene como objetivo que profesionales y personas aficionadas al sector del vino puedan profundizar en la cultura asociada a los vinos de Jerez, desde su historia hasta la elaboración de los caldos, pasando por su disfrute y degustación, como ha explicado el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, durante el acto de presentación.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha puesto énfasis en "la oportunidad" de esta iniciativa del Consejo Regulador respaldada por la Diputación, señalando que su puesta en marcha coincide, además, con el año en que Jerez es Capital Española de la Gastronomía.

"Más allá del valor económico, el empleo y el desarrollo sostenible de la viticultura, el vino es patrimonio cultural y un símbolo de la identidad de Jerez como de la provincia", ha asegurado, añadiendo que "es un pilar de la gastronomía, la economía y el empleo" de la provincia en diversos sectores como la restauración, el turismo, el logístico o el comercio.

En ese contexto, la Diputación mantiene su apoyo tanto al sector vitivinícola como al conjunto del sector primario y facilita el desarrollo de iniciativas como esta del aula formativa, que favorecen la promoción de esta industria "esencial" en la provincia.

En el marco del programa DipuInnova, el Consejo Regulador ha obtenido financiación para kits de vinos y maridaje, piezas audiovisuales sobre maridaje de los vinos de Jerez y recetas tradicionales, un vídeo promocional y la Copa Jerez Junior, un concurso enogastronómico dirigido a estudiantes de restauración, hostelería, sumillería y cocina.

A este acto de presentación han acudido también la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, entre otros representantes políticos y de los sectores social y económico.