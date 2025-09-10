Convocados los premios de Feminismo Rural para reconocer buenas prácticas que fomenten la igualdad en Cádiz

Archivo - La diputada de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro preside la foto de grupo de los premios de Feminismo Rural en la edición de 2024. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Sep.

La Diputación de Cádiz ha convocado la octava edición del concurso de Buenas Prácticas 'Feminismo Rural', cuyo objetivo es reconocer y visibilizar proyectos que integren el enfoque de género y contribuyan a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en los municipios gaditanos.

La iniciativa, cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) del 9 de septiembre, se desarrolla a través del Servicio de Igualdad y Diversidad, dirigido por la diputada Susana Sánchez Toro, y forma parte del compromiso de la institución provincial con las políticas de igualdad, ha indicado la Diputación en una nota.

Se han establecido distintas categorías que abarcan el movimiento asociativo de mujeres, las entidades del Consejo Provincial de Igualdad, así como los ayuntamientos y entidades locales autónomas con menos de 20.000 habitantes.

Las entidades interesadas deberán presentar su proyecto en formato digital a través de la sede electrónica de la Diputación de Cádiz, estando el plazo de admisión de candidaturas abierto hasta el 25 de septiembre de 2025.

Hay cuatro categorías, por lo que podrán concurrir asociaciones de mujeres, federaciones, entidades del Consejo Provincial de Igualdad, ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

La iniciativa tiene "especial relevancia" en el ámbito rural, donde las mujeres afrontan "una doble discriminación", por género y por residir en municipios pequeños con menos oportunidades y mayores dificultades para acceder a recursos, empleo y espacios de decisión.

El jurado estará integrado por la diputada de Igualdad, dos especialistas en materia de igualdad designadas por el Servicio de Igualdad y una representante del Consejo Provincial de Igualdad. En su valoración se tendrán en cuenta criterios como la integración de la perspectiva de género, el carácter innovador, la sostenibilidad de los proyectos y la posibilidad de que puedan servir como modelo en otros municipios.

La Diputación ha mostrado su confianza en que las buenas prácticas premiadas no solo sirvan para visibilizar el trabajo de las entidades participantes, sino también para convertirse "en referentes" que puedan ser replicados en más territorios y ámbitos sociales, contribuyendo a una transformación más amplia en favor de la igualdad.

La convocatoria se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre. Será en torno a esa fecha cuando se celebre el acto público de entrega de los premios, que consisten en material informático destinado a apoyar la continuidad de los proyectos y su impacto en la vida de las mujeres del medio rural.