Dieciséis gaditanas "invisibilizadas" protagonizan la Agenda 2023 del Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz

CÁDIZ, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Provincial de Igualdad de la Diputación de Cádiz ha presentado este viernes su Agenda 2023, en la que "rescata del olvido" las historias de 16 gaditanas cuyas experiencias vitales simbolizan la lucha por los derechos de las mujeres y la emancipación femenina. Bajo el título 'Raíces feministas de la provincia de Cádiz', la agenda recoge los relatos de estas gaditanas "invisibilizadas".

La Diputación de Cádiz ha informado en una nota que se han editado 4.000 ejemplares, que serán distribuidos entre las asociaciones y federaciones de mujeres, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas de la provincia.

La vicepresidenta tercera y responsable del Área de Igualdad, Carmen Collado, ha argumentado que en la agenda hay mujeres "de todas las comarcas y territorios" para que se vea representada "toda la provincia". "Mujeres con todo tipo de perfiles personales y profesionales que han aportado mucho pero cuyo trabajo ha quedado invisibilizado por el que hacen los hombres", ha añadido.

En la agenda se exponen relatos como el de la portuense Cándida Huelva, última mujer en nacer esclava en la provincia; la jerezana Rita Giménez, más conocida en los cafés cantantes de su época como Rita la Cantaora; Purificación Patricia, primera algecireña odontóloga y practicante; la paternera Soledad Candón, defensora de las personas desfavorecidas a la que llamaban 'La Abanderada' por su presencia en las manifestaciones obreras de primeros de mayo; la zapatera villamartinense Dolores Clavijo, con un oficio poco habitual en las mujeres de su época; y la sanluqueña Leona de Mergelina, empresaria bodeguera cuyos vinos alcanzaron gran reconocimiento. Antonia Monreal, Carolina Soto y Corro, Betty Eleanor Gosset, María Josefa García, Ana Jiménez, Concepción Vivas, las hermanas Sebastiana y Ángeles Bohórquez, María del Portal y Juana Aguilar Pazos completan el listado de mujeres que protagonizan la agenda.

Representantes de las diversas entidades que conforman el Consejo Provincial de Igualdad de la Diputación se han reunido este viernes en la sede de la institución para celebrar la última sesión del año. Una jornada presidida por la vicepresidenta tercera y responsable del Área de Igualdad, Carmen Collado, en la que se ha hecho repaso de las actuaciones desarrolladas en el último ejercicio y se han recopilado propuestas para ejecutar durante el próximo.

Durante la sesión, las asistentes han debatido las principales conclusiones del estudio sobre las asociaciones de mujeres de la provincia. La investigación promovida por la Diputación se presentó a mediados de noviembre y ha servido para contar con un diagnóstico de la situación de estas entidades, así como el perfil de sus usuarias, sus áreas fundamentales de actuación y principales retos que detectan para alcanzar sus objetivos.

Haciendo balance, la diputada ha expresado su satisfacción por las acciones igualitarias que se han desarrollado a lo largo del año, tanto las impulsadas directamente por la administración provincial como las promovidas por asociaciones y que han podido ejecutarse gracias a las ayudas facilitadas por la Diputación. En este sentido, se ha referido a los 150 proyectos realizados por entidades sin ánimo de lucro, cuyas iniciativas fueron seleccionadas en la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de Igualdad de la Diputación.

Como iniciativas propias desarrolladas en 2022, la Diputación ha llevado a cabo talleres, concursos y diversas acciones para promover la igualdad y prevenir la violencia hacia las mujeres, poniendo especial atención en la población joven. También se han desarrollado programas para visibilizar al colectivo Lgtbi y luchar contra su discriminación. Además, se han realizado campañas en torno a dos fechas significativas como son el 8-M y el 25-N, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El encuentro ha terminado con la actuación de la comparsa femenina 'We can do... Carnaval', cuyas coplas se han convertido "en referente de la lucha por la igualdad dentro y fuera de la fiesta gaditana por excelencia", ha apuntado la Diputación.