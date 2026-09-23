Diputación y Ayuntamiento de Rota (Cádiz) revisan las obras que permitirán crear un centro turístico-cultural

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, y al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, comprobando la evolución de las obras que se emprenden en el número uno de la calle Higuereta - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha comprobado en Rota la evolución de las obras que se emprenden en el número uno de la calle Higuereta, donde se está rehabilitando un edificio para consolidarlo como centro turístico-cultural.

Bello ha supervisado estas obras junto al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, en un encuentro que forma parte de la ronda de visitas a municipios donde se llevan a cabo intervenciones adscritas al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y que gestiona la institución provincial.

Este inmueble, enclavado en el centro histórico del casco urbano y contiguo a la popular Puerta de la Carne, es objeto de una rehabilitación concebida para consolidarlo como centro turístico-cultural.

Las obras en este inmueble, enclavado en el centro histórico del casco urbano y contiguo a la popular Puerta de la Carne, se encuadran en la tipología de empleo estable en el ámbito del PFEA, es decir, cuando estén resueltas propiciarán la creación de un servicio público y, por tanto, la generación de puestos de trabajo.

Esta intervención dispone de un presupuesto de 173.727 euros que comportará, al término de su ejecución, la suma de 1.200 jornales.

Las obras conllevan la rehabilitación de la muralla y el edificio, diferentes trabajos de demolición, la terminación de la estructura con la inclusión de un foso para alojar un ascensor, la habilitación de una escalera metálica con su cimentación, la instalación de una cubierta, trabajos de albañilería, la provisión de trazados y entubados de las diversas instalaciones, la colocación del aislamiento, así como faenas auxiliares de carpintería.

Rota, junto a esta actuación, también ha sido destinataria de otra obra consignada en el PFEA 2025, en el apartado de garantía de rentas.

Se trata de los nuevos acerados y arreglos requeridos en el bulevar Virgen de Guadalupe. Esta intervención, con un presupuesto cercano a los 31.000 euros, está finalizada. En este enclave de la ciudad se ha reparado el pavimento, además de renovar el carril bici y los bancos. También se dispuesto un nuevo suelo en la zona de juegos, al tiempo que se ha adecentado la figura ornamental del Camaleón.

Tanto Javier Bello como Javier Ruiz Arana han valorado los réditos que proporciona el PFEA, no sólo en la ganancia de servicios públicos e infraestructuras que genera, sino también en los jornales que depara para personas en desempleo, procedentes en muchos casos del régimen agrario, y que les beneficia en términos de cotización.

En el caso de Rota las dos actuaciones descritas suman un importe agrupado que supera los 204.000 euros.

En la financiación del PFEA interviene el Gobierno de España, que asume la retribución de la mano de obra, así como la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, que costean los materiales. Diputación afronta la gestión integral de la mayoría de las obras contempladas en la provincia de Cádiz.