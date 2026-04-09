Diputación de Cádiz acoge una exposición que recorre la sociedad española de los siglos XIX y XX por la publicidad

La diputada Vanesa Beltrán presentando la exposición 'Cádiz en papel. Carteles que hablan'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz propone un viaje por la sociedad española de los siglos XIX y XX a través de la publicidad con la exposición 'Cádiz en papel. Carteles que hablan', que establece una suerte de diálogo con la identidad y la tradición comercial de la provincia de Cádiz, territorio históricamente vinculado al comercio, al intercambio y a la proyección exterior.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la diputada Vanesa Beltrán ha presentado esta iniciativa que se enmarca en el Programa de Exposiciones de la Fundación Provincial de Cultura y que ocupa todo el Claustro de Exposiciones del Palacio Provincial, estando abierta hasta el día 8 de mayo.

La muestra se compone de una colección de carteles históricos que permiten hacer un recorrido, a través de la imagen publicitaria, por la transformación del comercio, la publicidad misma o los hábitos de consumo, desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX.

Según la diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, la exposición pone el foco en el patrimonio gráfico español, a la vez que reivindica el cartel como una parte esencial de la memoria colectiva. "Frente a la imagen digitalizada, inmediata y, en ocasiones, intangible, de la publicidad actual, los carteles y otros elementos que conforman esta exposición son un reflejo de la sociedad que los produjo, convirtiéndose hoy en día en documentos históricos de primer orden".

"Lo que fue efímero en su momento se convierte hoy en esencial para entender quiénes fuimos", ha explicado Beltrán, que ha indicado que la muestra no sólo contempla la dimensión artística del cartel, inseparable de su facultad comunicativa, sino que también reflexiona sobre la construcción de los imaginarios colectivos.

En cuanto a la estructura de la exposición, Diputación ha señalado que se articula en tres secciones diferenciadas. Así, la primera, titulada 'Cádiz como territorio de intercambios', sitúa al espectador en una idea clave para entender Cádiz y su profunda vinculación con el mar, el comercio y las conexiones internacionales. Desde esta perspectiva, Cádiz no es sólo un enclave geográfico, sino también un nodo de circulación de mercancías, personas e ideas y los carteles de esta sección no hablan solo de destinos o trayectos, sino que construyen una imagen de Cádiz como ciudad dinámica, espacio de tránsito y una puerta abierta al mundo.

En la segunda sección se presenta Cádiz como lugar de producción, no sólo como lugar de paso. El cartel en esta sección hace visible lo que se produce, pero también construye una identidad económica y a través de la imagen publicitaria los productos dejan de ser meras mercancías para convertirse en símbolos culturales, signos de calidad y representaciones de un territorio.

Por último, en la tercera sección se pasa de la producción al consumo en sí mismo. A lo largo del siglo XX, a partir de la industrialización, hay una transformación profunda, apareciendo nuevos productos, nuevas marcas, que cambian la relación entre las personas y los bienes. El cartel entonces deja de centrarse en el producto en sí y se fija en el consumidor, en cómo persuadirle, atraerle y generar deseo, ha señalado la Diputación, que ha indicado que los carteles de esta sección no muestran sólo productos, sino también estilos de vida, construyendo aspiraciones, modelos sociales o ideas de modernidad.

Por su parte, la comisaria de la exposición, Ángela Suau, historiadora y especialista en cartel antiguo y directora y fundadora del Centro Carte y La Retrografía, ha animado a observar con detenimiento unos carteles que son "reflejo directo de la sociedad que los produce". Asimismo, ha destacado el valor de un formato era "la única nota de color en el espacio urbano" en una época en la que la prensa era mayoritariamente en blanco y negro, la televisión no existía y los medios visuales eran muy limitados.