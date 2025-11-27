Diputación de Cádiz activará la campaña 'Cádiz Vale Más' tras la Navidad a petición de comerciantes y hosteleros

Promoción de la campaña 'Cádiz vale más'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Cádiz Vale Más', de bonificación del consumo en comercios y negocios de hostelería, se activará tras la Navidad, según han acordado la Diputación de Cádiz, en calidad de entidad promotora y financiadora de esta iniciativa, y las Cámaras de Comercio de la provincia.

En este sentido, según ha indicado en una nota, la concreción de esta fecha responde a un interés manifestado por los sectores hostelero y comercial, que consideraban que los vales podrían sostener la demanda en una época en la que el consumo --tras las fiestas navideñas-- se ralentiza y así cumplir con la vocación de este programa.

Así, Diputación ha anunciado que los detalles precisos de la nueva edición del Cádiz Vale Más se darán a conocer en enero de 2026 y que el objetivo que se contempla es activar la campaña en febrero, una vez que se solventen varias etapas previas, entre ellas la adhesión a la plataforma de los establecimientos interesados. Asimismo, ha indicado que la nueva edición dispondrá de un presupuesto cercano a los 900.000 euros.

'Cádiz Vale Más', conforme a un planteamiento que permanece desde su implantación, bonifica el 50 por ciento de los productos o servicios adquiridos, en tramos de 20 en 20 euros. De hecho su lema responde al reclamo 'gasta 20 y paga 10'. Cada persona registrada podrá obtener cinco vales de 10 euros, con un plazo de caducidad. Los bonos no utilizados vuelven a emitirse en la plataforma hasta agotar el presupuesto disponible, ha expicado Diputación.

Finalmente, ha recordado que Diputación sostiene el 'Cádiz Vale Más' en coordinación con las Cámaras de Comercio de la provincia y la colaboración de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco. La Cámara de Comercio de Cádiz, por su parte, asume la asistencia técnica de la campaña y la administración de la plataforma www.cadizvalemas.com.