La Diputación de Cádiz amplía su programa de circuitos deportivos con un campeonato provincial de baloncesto 3x3

Imagen de un partido de baloncesto promovido por la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que amplía su programa de circuitos deportivos al incluir un campeonato provincial de baloncesto 3x3, que arrancará en septiembre e incluirá cinco torneos.

Prado del Rey, Sanlúcar de Barrameda, Alcalá de los Gazules, Conil de la Frontera y La Línea de la Concepción son las localidades gaditanas elegidas para acoger los torneos del Circuito Diputación de Cádiz 3x3, como ha informado la institución provincial en una nota.

Así, se ha indicado que el objetivo es fomentar la práctica de esta modalidad deportiva, ampliando además el programa de circuitos liderado por el Servicio de Deportes de la administración provincial.

El campeonato se compone de cinco torneos con sede en las citadas localidades gaditanas. El primer torneo se disputará en Prado del Rey el 4 de septiembre. Le seguirán el de Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre, y Alcalá de los Gazules, Conil y La Línea de la Concepción con fecha aún por determinar en estos tres casos.

El circuito está dirigido a todas las categorías de deporte base y amateur de baloncesto 3x3: mini (equipos de niños y niñas nacidos entre 2013 a 2016); cadete masculina y femenina (nacidos entre 2009 y 2012); y absoluta masculina y femenina (nacidos en 2008 y años anteriores). Además, la participación también está abierta a la comunidad universitaria.

Según recogen las bases, a cada torneo podrán inscribirse todos los equipos que lo deseen sin ningún límite, aunque para puntuar en el circuito será necesario participar en al menos tres de los cinco propuestos. Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores, uno de ellos actuará como suplente. Durante el encuentro, es obligatorio que jueguen los cuatro deportistas del equipo.

El precio de la inscripción en la categoría absoluta es de diez euros por equipo para cada una de las jornadas, o de 20 euros por equipo en caso de que la inscripción se corresponda con el circuito completo. Para el resto de categorías la inscripción es gratuita.

El plazo de inscripción estará abierto hasta las 12,00 horas del día antes de cada torneo.

Habrá premios para los equipos campeón y subcampeón de cada categoría por jornada. De esta manera, los equipos campeones en la clasificación general recibirán un trofeo, y en el caso de los campeones de la absoluta recibirán también un vale para material deportivo.

La Diputación de Cádiz organiza este circuito de la mano de la Federación Andaluza de Baloncesto. La normativa y el resto de información de interés están disponibles en la sección web del Servicio de Deportes.

El formulario de inscripción para apuntarse ya está disponible en el siguiente enlace: https://forms.office.com/e/WY0Vnf0uWc?origin=lprLink.