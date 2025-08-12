Diputación de Cádiz aporta aporta 11.000 euros al Club de Actividades Náuticas de Sanlúcar para renovar su material

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, en una visita a las instalaciones del Club de Actividades Náuticas Eslora de Sanlúcar de Barrameda - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz va a contribuir a que el Club de Actividades Náuticas Eslora de Sanlúcar de Barrameda pueda continuar su labor de promoción de estos deportes mediante una ayuda de cerca de 11.000 euros con la que el club adquirirá nuevo material, como kayaks o componentes de las embarcaciones de las que cuenta la entidad deportiva.

En una nota, la Diputación ha detallado que el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha informado a los responsables del club de los detalles de esta subvención en el transcurso de una visita a sus instalaciones.

Vidal ha estado acompañado de la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, y miembros de la entidad deportiva, encabezados por su presidente, Eduardo López.

En la visita, el diputado provincial ha conocido de cerca las dependencias, así como los recursos actuales que la entidad tiene para realizar las numerosas actividades que desarrollan, sobre todo de piragüismo y vela con enfoque en la población más joven.

Vidal ha resaltado "el magnífico trabajo" del club y ha reconocido la necesidad que tienen de renovar material para poder continuar con esta labor. Tanto es así que ha expresado su compromiso de continuar con la ayuda aportada. "Vamos a seguir colaborando desde la Diputación para que el club pueda seguir creciendo y continuar con la labor que realizan", ha afirmado.

En ese sentido, se ha puesto a disposición tanto de la alcaldesa, como de los representantes del club para colaborar "en lo posible", asegurando que es "nuestra responsabilidad".

Desde el CAN Eslora, Eduardo López ha agradecido el gesto, ya que como ha recordado tienen un material "bastante envejecido" y "en mal estado", y la aportación económica de la Diputación les va a "ayudar" a renovar "una parte importante". Con ello, ha dicho, van a poder tener "un impulso de cara a la temporada que se presenta".

También Carmen Álvarez se ha expresado "muy contenta" con la colaboración de Javier Vidal y "su implicación con Sanlúcar", ya que para que el club pueda continuar con su actividad "se necesita colaboración de las distintas administraciones", y el Ayuntamiento "tampoco puede darlo todo".

Según recoge el convenio que regula la concesión, la cuantía se destinará a la adquisición de tres kayaks para reponer los existentes, un nuevo remolque para el transporte de las embarcaciones, cabos para la arboladura, materiales como herrajes, alargaderas, tornillos, refuerzos para carros de varada y pintura, velas para embarcaciones de tipo raquero y optimist y fundas para raquero.

En la temporada estival, el CAN Eslora se encuentra en plena actividad. Según la información facilitada por el club durante la visita, una media de 90 niños y niñas practican vela o piragüismo cada día en estos meses de verano.