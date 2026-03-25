Diputación de Cádiz aportará asistencia técnica para colaborar en la regularización de El Palmar en Vejer

El vicepresidente quinto de Diputación y responsable del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios, Sebastián Hidalgo, con el alcalde de Vejer. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios, Sebastián Hidalgo, ha confirmado la "implicación" de la Institución Provincial en la regularización urbanística en la que está inmerso el núcleo costero de El Palmar, en Vejer.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Hidalgo ha manifestado dicha cobertura en el curso de un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Vejer junto al alcalde de esta localidad de La Janda, Antonio González, y la delegada especial para el Desarrollo de El Palmar, Dolores de Melo. Además, en la reunión han participado responsables técnicos de ambas administraciones públicas.

Esta mediación de la Diputación se podrá concretar mediante la redacción de los planes especiales requeridos por los sectores de El Palmar que aún no disponen de dichos instrumentos. Una asistencia que se podrá resolver con medios propios, o bien contratando este trabajo técnico a empresas externas, según ha explicado.

Finalmente ha incidido que Sebastián Hidalgo ha garantizado la intervención de Diputación en la "culminación" de unos procesos técnicos y administrativos que redundarán en la regularización de suministros básicos e incidirán en la ordenación urbanística de este enclave, desde la premisa de un desarrollo equilibrado y sostenible.