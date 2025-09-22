Diputación de Cádiz aprueba 26 proyectos de memoria democrática a los que destinará más de 184.000 euros

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz ha resuelto las convocatorias destinadas a proyectos de asociaciones y entidades públicas locales con la selección de 26 proyectos y unas actividades que comporta una inversión global que supera los 184.000 euros.

En una nota, ha explicado que de los 26 proyectos seleccionados, tras el periodo de licitación, evaluación de las iniciativas presentadas y resolución de las alegaciones, un total de 13 son promovidos por ayuntamientos y otros trece concebidos por colectivos memorialistas.

Por su parte, el vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Javier Vidal, ha valorado que "se trata de la primera convocatoria resuelta por concurrencia competitiva y el resultado ha sido esperanzador porque se ha estimulado la promoción de nuevos proyectos".

De hecho, y según ha destacado Vidal, se han presentado iniciativas de 29 ayuntamientos de la provincia de Cádiz. "Un hecho novedoso e insólito en este ámbito y que confirma que aún nos queda mucho por hacer. La pena es que han quedado en reserva actividades muy interesantes y valiosas que no han podido seleccionarse al agotarse el presupuesto disponible", ha manfiestado.

Los proyectos presentados por los ayuntamientos son de Trebujena, San Roque, Setenil, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Olvera, Zahara de la Sierra, El Gastor, Alcalá del Valle, San José del Valle, Castellar, Espera y Paterna de Rivera.

Por su parte, en las asociaciones se han seleccionado los proyectos de la Asociación El Hatillo de Olvera, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Espera, Asociación de la Memoria Histórica de Setenil. Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar, Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz, SOS Bebés Robados, Foro por la Memoria de El Puerto de Santa María, Asociación de familiares y amigos por la recuperación de la Memoria Histórica de Jerez, Casa de la Memoria de Jimena, Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Asociación Tierra Olvido (Algeciras) y Asociación Comunes (Conil).

Diputación ha recordado que, más allá de estas convocatorias que se resuelven mediante concurrencia competitiva, mantiene acuerdos estables de cooperación con las mancomunidades de municipios de la provincia y con la Universidad de Cádiz. Así, con las entidades comarcales se financia su programa anual de actividades y con la UCA se llevará a cabo una diversidad de iniciativas académicas a través de la nueva Cátedra de Memoria Democrática.