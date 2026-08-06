La Diputación de Cádiz celebra una recepción a 40 menores saharauis del programa Vacaciones en Paz en la provincia

La responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, en una recepción en el Palacio Provincial a un grupo de 40 niños y niñas saharauis participantes en el programa Vacaciones en Paz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, ha recibido este jueves en el Palacio Provincial a un grupo de 40 niños y niñas saharauis participantes en el programa Vacaciones en Paz, una iniciativa que permite a menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis pasar el verano con familias de acogida de la provincia de Cádiz.

El programa es promovido por la Federación Provincial de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, encabezada por su presidente, Antonio García Manzano, y cuenta con el respaldo económico de la Diputación mediante el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años, ha recordado la institución provincial.

En total son 154 los que están distribuidos por toda la provincia, en los hogares de 143 familias. En toda Andalucía la cifra supera los 600, lo que "demuestra la solidaridad y sensibilidad de los gaditanos, que acogen a una cuarta parte de ellos", como ha recordado la diputada de Cooperación Internacional.

Esta recepción se ha convertido en "un clásico del verano" en la institución provincial, y es fruto de una colaboración que el Servicio de Cooperación Internacional mantiene con la Federación Provincial de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Sáhara.

Una interacción que se ha consolidado durante casi dos décadas a través del apoyo al programa Vacaciones en Paz y de otros proyectos de cooperación al desarrollo, entre ellos, el Programa Integral para la reducción de la asfixia perinatal en los Campamentos de Refugiados Saharauis, una iniciativa destinada a reforzar la formación básica del personal sanitario y de las matronas para mejorar la atención al embarazo y al parto, reduciendo complicaciones que pueden derivar en mortalidad o secuelas en los recién nacidos.

Este programa ha supuesto que la aportación de la Diputación a la cooperación con el pueblo saharaui se haya incrementado este año, según ha informado Ana Moreno.

El programa Vacaciones en Paz tiene como finalidad que estos niños y niñas puedan disfrutar durante los meses de verano de un entorno "seguro y favorable" junto a familias de acogida, participando además en actividades educativas, culturales y de ocio.

De esta forma, permanecen alejados de las extremas temperaturas que se registran durante esta época del año en el desierto de Tinduf, donde se ubican los campamentos de refugiados saharauis, y son objeto de pruebas médicas que permiten hacer seguimiento a su salud.

Durante el encuentro, Ana Moreno ha conversado con los menores para interesarse por su estancia en la provincia y conocer de primera mano sus experiencias durante estas semanas. Como recuerdo de la visita, les ha hecho entrega de un obsequio institucional.

La Diputación de Cádiz mantiene su respaldo a esta labor solidaria desde 2007. Desde entonces, ha destinado 521.000 euros a través de convenios de colaboración y convocatorias de cooperación internacional dirigidas a la Federación Provincial de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Con ello se ha contribuido al desarrollo del programa Vacaciones en Paz y a diferentes proyectos de carácter humanitario, sanitario, educativo y de cooperación al desarrollo en los campamentos de refugiados.

La población saharaui refugiada vive desde hace décadas en los campamentos situados en la región argelina de Tinduf, donde depende en gran medida de la ayuda internacional para cubrir necesidades básicas.

Por este motivo, esta población constituye uno de los colectivos prioritarios en las convocatorias de cooperación internacional impulsadas por la Diputación de Cádiz, que mantiene su compromiso con actuaciones orientadas a mejorar sus condiciones de vida y a respaldar proyectos de carácter humanitario y de desarrollo.

Diputación y la Federación Provincial de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Sáhara han colaborado en otros programas como caravanas de ayuda humanitaria con envío de elementos básicos a los campamentos saharauis, proyectos de cooperación al desarrollo que persiguen mejorar las condiciones de vida de la población o campañas de sensibilización.