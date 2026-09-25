Diputación de Cádiz concede a los ayuntamientos casi 4,2 millones en ayudas para actuaciones medioambientales

Archivo - La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, junto al vicepresidente, Javier Vidal, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado la resolución definitiva por la que se aprueba la concesión de ayudas a municipios y entidades locales autónomas para desarrollar actuaciones medioambientales, con un total de cerca de 4,2 millones de euros con los que se financiarán iniciativas para la mejora ambiental de las localidades, fomentar la movilidad sostenible, el desarrollo energético, el bienestar animal, controlar el virus del Nilo Occidental o paliar los efectos del alga invasora.

Según ha explicado en una nota, esta resolución se corresponde con el Plan Integral de Transición Ecológica, impulsado por la Diputación a través del Área de la que es responsable el vicepresidente segundo, Javier Vidal. Las actuaciones que serán sufragadas con estas ayudas han sido agrupadas en cinco líneas de actuación, tal y como recogían las bases de la convocatoria.

Una vez finalizado el procedimiento, 41 municipios y las diez entidades locales autónomas serán las destinatarias de estas ayudas. En este sentido, ha indicado que la mayoría (29 municipios) tienen menos de 20.000 habitantes, cumpliendo así con el objetivo de facilitar recursos a las poblaciones con menos posibilidades económicas, en este caso, para cumplir sus competencias medioambientales. En suma, los ayuntamientos percibirán 3.561.267,67 euros en virtud de este Plan, y las entidades locales autónomas 619.742 euros.

Por línea de actuación, los ayuntamientos destinatarios de las ayudas para paliar los efectos del alga asiática invasora son Barbate con 137.500 euros, La Línea de la Concepción con 90.000 euros, San Roque con 62.500 euros, Cádiz con 37.500 euros, El Puerto de Santa María con 37.500 euros, Conil con 30.295 euros, Rota con 30.165 y Algeciras con 30.000 euros. La dotación total de esta primera línea es de 605.460 euros y se distribuye en función del número de habitantes, kilómetros de playas afectadas y cantidades de algas retiradas en años anteriores.

Por su parte, la línea 2, relativa a la vigilancia y control del virus del Nilo Occidental, se destinan ayudas para 36 municipios de menos de 50.000 habitantes por importe de entre 7.000 y 40.000 euros, en función del número de habitantes y el nivel de riesgo notificado por la administración competente. Las subvenciones tienen como fin financiar el control de mosquitos (en estado larvario y adulto), así como planes de comunicación a la ciudadanía de medidas preventivas. El montante concedido en el marco de esta línea es de unos 696.000 euros, según ha explicado la Diputación.

El tercer programa o línea incluido en el Plan Integral de Transición Ecológica tiene como objetivo facilitar a los municipios de menos de 20.000 habitantes incorporarse a la Red Provincial de Senderos de Cádiz. Para ello, se conceden ayudas destinadas a la financiación de estudios de definición de senderos, señalización, acondicionamiento, mantenimiento y homologación de estos caminos públicos.

Así, una vez resuelta la convocatoria, Diputación ha concedido 375.000 euros para financiar los proyectos presentados por 25 municipios, entre ellos los relativos al sendero del Valle (Alcalá de los Gazules), el sendero de Los Dólmenes (Alcalá del Valle), el de Fuente del Tío Pujano (Benalup-Casas Viejas) y el de Eras Viejas (Olvera).

También los municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas han sido los destinatarios de la línea encaminada a financiar actuaciones relacionadas con la prevención ambiental, cambio climático, economía circular, salud ambiental, bienestar animal y revitalización de espacios públicos. Esta línea también incluye inversiones para paliar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno. El total de subvenciones concedidas en este programa alcanza los 1.140.000 euros a 29 los municipios y nueve entidades locales autónomas las destinatarias de estas ayudas, que financian actuaciones por un importe de 30.000 euros en todos los casos.

Finalmente, la quinta línea facilita ayudas para impulsar las energías renovables, la transición energética y la movilidad eléctrica. Las solicitudes que han sido admitidas suman una inversión por parte de la Diputación de 1.365.000 euros, todas destinadas a actuaciones de municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas.

Diputación ha señalado que como ejemplos de los proyectos que se van a financiar en esta línea se encuentran la renovación del alumbrado público exterior con farolas solares fotovoltaicas en Villaluenga, Vejer y Ubrique, la adquisición de vehículos eléctricos en San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Bornos, así como la creación de una infraestructura para la recarga pública de vehículos eléctricos en El Torno.