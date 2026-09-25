Nogueras (Junts) dice que el PSOE ve "con buenos ojos" las demandas de Junts al decreto en vivienda

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este viernes que el PSOE ve "con buenos ojos" las propuestas de Junts al decreto de vivienda, entre las cuales se hallan las bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la prórroga a los alquileres.
"Lo que ha pasado esta semana es que el propio Partido Socialista nos ha hecho llegar que están estudiando este real decreto que nosotros hemos trabajado, que al final es agrupar aquellas políticas que nosotros llevamos meses defendiendo y registrando en el Congreso", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.
Preguntada por si cree que Podemos votará en contra del decreto, ha expresado que se niega "a imaginar que haya algún político que pueda negarse a políticas que pueden funcionar" .