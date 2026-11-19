Archivo - Vista exterior del aeropuerto de Jerez. - GOOGLE MAPS - Archivo

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha destacado la puesta en marcha de una nueva conexión aérea con Madrid desde el aeropuerto de Jerez de la Frontera por parte de la aerolínea Wizz Air, lo que además "confirma la línea ascendente en términos de conectividad aérea" de esta infraestructura gaditana, al sumar hasta octubre "los mejores datos" de llegada de turistas desde la pandemia de 2020.

En una nota, el patronato ha hecho hincapié en los contactos y negociaciones que "llevan tiempo estableciéndose" junto con la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y representantes de la mesa técnica de conectividad aérea del Aeropuerto de Jerez para explorar "oportunidades" de cara a que inicie rutas desde este aeropuerto.

Una vez han fructificado las negociaciones, Wizz Air ha puesto desde este jueves a las 10,00 horas a la venta los billetes de la ruta Madrid-Jerez, que operará desde el próximo 14 de diciembre, en lo que supone la primera experiencia de esta compañía aérea en el aeropuerto de Jerez.

De esta manera, la nueva ruta contará con tres frecuencias semanales, que comprenderán cada una un vuelo de ida y vuelta, y que se desarrollará hasta finales del invierno. Se desarrollarán los lunes, miércoles y viernes según la planificación ofrecida por Wizz Air, que confía en que sea "un éxito".

Para el Patronato, "tras un verano histórico" con la conexión simultánea "por primera vez" del aeropuerto de Jerez con cinco destinos del norte de España --Barcelona, Bilbao, Santander, Asturias y Santiago de Compostela--, llega ahora un refuerzo de la ruta Madrid-Jerez con esta nueva operativa de Wizz Air.

Todo ello, ha continuado este organismo provincial, confirma esa "línea ascendente" en términos de conectividad aérea del aeropuerto de Jerez, que suma hasta octubre de 2026 "los mejores datos" de llegada de turistas y personas viajeras desde la pandemia, con más de 400.000 personas llegadas al aeródromo gaditano en más de 3.000 vuelos.

La compañía Wizz Air, con sede en Hungría y nacida en 2003, se encuentra en expansión en Europa y se caracteriza por buscar oportunidades de ampliar su red de destinos y proporcionar transporte aéreo de bajo coste, además cuenta con una flota de 276 aviones y opera en una red de más de 190 aeropuertos en 45 países.