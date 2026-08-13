La Diputación de Cádiz destaca que Sotogrande sea referente del polo con su torneo internacional

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, entrega el premio del Torneo. A 12 de agosto de 2026 en San Roque, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

SAN ROQUE (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha puesto en valor la trayectoria del Torneo Internacional de Polo ATL, que durante más de medio siglo ha contribuido a situar a Sotogrande como un referente internacional del polo y a proyectar la imagen de la provincia de Cádiz "más allá de sus fronteras".

Este miércoles 12 de agosto, Sotogrande ha vuelto a ser escenario de una de las grandes citas internacionales del polo con la celebración de la 55 edición del Torneo Internacional de Polo ATL, que se desarrolla en las instalaciones de Ayala Polo Club, en el término municipal de San Roque, ha indicado la institución provincial en una nota.

Almudena Martínez ha asistido al partido de la Copa Diputación de Cádiz, disputado entre los equipos Essso y Amanara, con victoria para este último, y ha participado posteriormente en la entrega del trofeo.

Junto al director general de Ayala Polo Club, Antonio Alés Campos, la presidenta provincial ha destacado el papel que desempeña esta competición y "el prestigio" que supone para la provincia de Cádiz ser sede de eventos deportivos de talla mundial y plenamente consolidados.

En este sentido, ha reconocido el trabajo de las personas y entidades que han hecho posible el crecimiento de esta competición y ha subrayado la importancia de continuar respaldando iniciativas que contribuyan a posicionar al Campo de Gibraltar y al conjunto de la provincia como escenario de grandes acontecimientos deportivos.

Además de su dimensión deportiva, el Torneo Internacional de Polo constituye "un importante revulsivo" para la actividad turística y económica de la zona. La llegada de jugadores, equipos, acompañantes y aficionados genera actividad que contribuye a atraer un turismo de calidad interesado en una oferta que combina deporte, ocio, naturaleza, playas, patrimonio y cultura.

De este modo, el polo se suma a otros grandes acontecimientos que permiten mostrar la diversidad y los atractivos de la provincia de Cádiz.

El partido de la Copa Diputación de Cádiz comenzó a disputarse poco antes de que comenzara el proceso de eclipse solar, lo que convirtió la jornada en una cita "especialmente singular", según se ha trasladado.

El encuentro correspondía a la segunda semifinal de la Copa de Plata Terralpa de Alto Hándicap, por lo que el equipo vencedor, el Amanara, también disputará la final el próximo 15 de agosto.

El Torneo Internacional de Polo ATL se desarrolla del 27 de julio al 29 de agosto y engloba las Copas de Bronce, Plata y Oro, con la participación de 24 equipos distribuidos en las categorías de Alto, Mediano y Bajo Hándicap.

La Diputación de Cádiz colabora con esta competición, reafirmando así su compromiso con la promoción de grandes eventos deportivos capaces de proyectar la imagen de la provincia a nivel internacional y de generar actividad económica.

La institución provincial ha indicado que considera el torneo como "una oportunidad" para seguir fomentando un turismo de calidad y ha animado a quienes ya conocen el polo y a quienes todavía no han disfrutado de este deporte a acercarse a Sotogrande y descubrir, además, los numerosos atractivos que ofrece la provincia.