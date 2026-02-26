Diputación de Cádiz encarga por emergencia obras en las carreteras de acceso a Torre Alháquime por más de tres millones

La presidente de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, visita la localidad de Torre Alháquime, junto a su alcalde, Pedro barroso. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Cooperación que coordina Javier Bello, ha resuelto mediante el procedimiento de emergencia los contratos de reparación de las tres vías provinciales de acceso a Torre Alháquime, para lo que se destina un presupuesto agrupado de 3.253.950 euros.

Según ha explicado la Diputación en una nota, con la ejecución de estas obras se podrá recuperar la vialidad de la CA-9120, que enlaza con Setenil y de las dos carreteras que conectan con la autonómica A-384: la CA-9106 que comunica con Olvera y la CA-9108 de Romaila.

Una de las primeras decisiones adoptadas por Diputación, desde que se desencadenó la sucesión de borrascas, fue evitar el aislamiento de las poblaciones, ha señalado la Institución Provincial, que ha añadido que este objetivo se logró en localidades como Grazalema o Torre Alháquime.

En este sentido, ha indicado que en el caso de Torre Alháquime la situación fue especialmente compleja, ya que los deslizamientos de ladera y la crecida del río Guadalporcún obligaron a clausurar las tres carreteras de acceso al núcleo urbano.

En esas circunstancias, las Brigadas de conservación de la red provincial, junto al refuerzo de personal y maquinaria de empresas externas, lograron restablecer la circulación en la CA-9106 si bien de manera regulada y con estricta vigilancia. Ahora, mediante la declaración de emergencia y la adjudicación de las obras de reparación, se busca reparar los daños, estabilizar las calzadas y restituir su operatividad.

Las intervenciones en la CA-9106 y en la CA-9108 se han encargado a la empresa Canteras de Almargen SL conforme a un presupuesto de 950.192 euros y se contempla un plazo de ejecución de cuatro meses. En la CA-9106 se sucedieron varios corrimientos de tierra, así como un deslizamiento en el kilómetro 3, mientras que en la CA-9108 se registró, en el kilómetro 1, la rotura de un muro de sostenimiento de la plataforma.

Por su parte, en la CA-9120, que comunica Torre Alháquime y Setenil, se produjo un deslizamiento de ladera en su kilómetro 2, además de sufrir el desbordamiento del río Guadalporcún en zonas críticas localizadas en los kilómetros 5 y 7. El presupuesto para reparar esta carretera es, de momento, el de mayor cuantía entre las emergencias decretadas desde la Diputación con 2.303.758 euros. Los trabajos, que se ejecutarán en un plazo de cinco meses, han sido encargados a la empresa Eiffage Infraestructuras SAU.

Por su parte, Javier Bello ha destacado la diligencia demostrada por los profesionales del Área de Cooperación "que han sabido dar respuestas eficaces e inmediatas, tanto en los momentos de mayor urgencia como en la necesaria reconstrucción en la que estamos inmersos".

Diputación ha recordado que la presidenta, Almudena Martínez, ya trasladó al alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, en una reciente visita a la localidad, la plena implicación de la Institución provincial en este camino hacia la normalización. Un mensaje que también ha trasladado esta semana al alcalde de Setenil, Rafael Vargas, a quien confirmó la contratación, por emergencia, de la reparación de la CA-9118, conforme a una inversión de 266.445 euros.