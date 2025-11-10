La Diputación de Cádiz y la Federación de Peñas organizan una Navidad Flamenca "histórica" con 47 zambombas

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Peñas Flamencas de la Provincia y la Diputación de Cádiz han presentado el programa de Navidad Flamenca para potenciar las zambombas en las diversas localidades gaditanas, donde del 29 de noviembre al 23 de diciembre 34 grupos ofrecerán su repertorio de villancicos con 47 zambombas en 29 localidades, en una programación que ha sido calificada de "histórica".

"Nadie ha organizado una actividad con esta características, con tantos artistas, con tantos municipios y con tantas entidades flamencas implicadas", ha asegurado el presidente de la federación provincial de peñas, Enrique Morales.

Por su parte, según ha indicado la Diputación en una nota, el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha felicitado a las peñas flamencas por su capacidad organizativa y ha afirmado que "es increíble cómo ha ido creciendo esto".

Asimismo, ha manifestado que para la Institución provincial "es fundamental mantener esta actividad y potenciarla", porque "las zambombas no sólo son un bien de interés cultural, sino que generan riqueza desde el punto de vista económico". Por eso, ha adelantado que la colaboración de la Diputación de Cádiz con la Federación seguirá presente en el futuro.

Las zambombas de la 'Navidad Flamenca 2025' tendrán lugar en las 47 peñas designadas. La programación dará comienzo en El Puerto de Santa María el 29 de noviembre y continuará en San Fernando, Jerez, La Línea, Conil, Sanlúcar, Vejer, Barbate, Setenil, Cádiz, San Roque, Algeciras, Ubrique, Los Barrios, Rota, Medina, La Barca de la Florida, Chiclana, Alcalá del Valle, San Fernando, Guadalcacín, Chipiona, Trebujena, Espera, Puerto Real, Arcos de la Frontera, Olvera, Bornos, Paterna, Prado del Rey, Guadiaro (San Roque) y Algodonales.