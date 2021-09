La Diputación financia una jornada en Castellar dedicada al pujante cultivo del aguacate

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz mantiene un convenio en vigor con Coitand, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, que se plasma, entre otras acciones, en la financiación de diversas jornadas técnicas de interés, como la que se ha celebrado este jueves en Castellar, en modalidad presencial y online, bajo el título de 'Retos, presente y futuro: Cultivo del Aguacate'.

Según ha informado la Diputación en una nota, se trata de la cuarta jornada técnica que organiza esta entidad sobre este cultivo, dentro del ciclo de las jornadas denominadas 'Tu inquietud, nuestra motivación'. El aforo presencial se ha cubierto en su totalidad, con hasta 71 asistentes, a los que hay que sumar quienes han seguido la jornada por medios telemáticos.

El vicepresidente segundo y diputado de Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández, les ha dado la bienvenida y les ha animado a que la jornada pueda ser provechosa para las explotaciones de este pujante cultivo y para la optimización de los recursos necesarios en aras de una producción sostenible a la vez que rentable. Asimismo ha mostrado el compromiso de su área de favorecer acciones formativas dentro del sector agroalimentario en la provincia de Cádiz.

El aguacate es un cultivo en expansión en España, espoleado por su precio y sus múltiples cualidades tanto desde el punto de vista alimentario como en aspectos relacionados con la salud y belleza. Por ello ya ocupa más de 14.000 hectáreas de superficie y roza los 100 millones de kilos de producción, de las que Andalucía representa más del 90%. Además se viene estableciendo con fuerza en la provincia de Cádiz, debido a su alta rentabilidad y a las condiciones climáticas favorables.

No obstante, este producto de origen tropical necesita una serie de particularidades en su producción y el diseño de las plantaciones, así como una estrategia de riego que no resulta sencilla de llevar a cabo sin un correcto asesoramiento, pues su rendimiento puede resultar relativamente bajo si no se apuesta por sistemas de cultivo de alta eficiencia.

Por ello, la jornada, diseñada para técnicos profesionales del sector, agricultores y productores, viveros, empresas agroalimentarias y técnicos de la administración, permite, con el intercambio de experiencias y la divulgación de nuevas herramientas, perseguir la máxima eficiencia en los proyectos, optimizar al máximo los recursos productivos disponibles y hacer compatible la rentabilidad con el respeto al medio ambiente.

Tras la apertura, se han desarrollado los contenidos del programa, que han incluido una introducción al cultivo del aguacate por parte de Rafael Gómez, ingeniero agrónomo; una ponencia del cultivo del aguacate ecológico de Teresa Rodríguez, licenciada en Ciencias Biológicas; la charla sobre el uso eficiente del agua en el riego del aguacate por parte de Domingo Medina, ingeniero técnico agrícola; y otra sobre la poda del aguacate, a cargo de nuevo de Rafael Gómez Cabrera. La sesión se cierra con una visita técnica a una explotación en la zona.