Diputación de Cádiz implanta la plataforma eC@DIZ como pionera a nivel nacional en administración electrónica

Almudena Martínez en la reunión sobre la evolución de la administración electrónica de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha mantenido un encuentro sobre la evolución de la administración electrónica por parte de la Institución provincial, que permite realizar tramitaciones electrónicas a través de la plataforma eC@DIZ, siendo pionera en implantar la administración electrónica a nivel nacional al ser la primera entidad local, distinta de ayuntamientos, en cuanto a servicios autorizados para consultar en la Plataforma de Intermediación de Datos.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el encuentro ha estado encabezado por la presidenta, Almudena Martínez, y ha contado con la participación de personal técnico de distintos departamentos de la entidad como Secretaría General y Epicsa (empresa pública encargada de la asistencia informática).

Entre los servicios de eC@DIZ se pueden consultar documentos como títulos universitarios, la familia numerosa, grado de discapacidad, sanciones o plusvalías. Se calcula que el ahorro que está suponiendo para ciudadanos y empresas estas implantaciones digitales ronda los 234,4 millones de euros.

Asimismo, ha recordado que la transformación digital de la Diputación gaditana ha sido distinguida con varios premios y reconocimientos por parte de entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias.

En este sentido, ha señalado que hay que tener en cuenta que el organismo gaditano dispone de una plataforma donde se gestionan los expedientes de forma telemática que, a su vez, se integran con las plataformas del Estado, y a lo que se añade el archivo electrónico único. De esta manera, la Diputación completa el círculo de su digitalización ya que todos los servicios que presta se pueden realizar de manera telemática. Entre otras cifras, la Diputación gaditana cuenta con más de 1.500 tramitadores, más de 50.000 notificaciones electrónicas, o más de 80.000 decretos inscritos.

Almudena Martínez ha explicado que la finalidad de este procedimiento es facilitar la vida de ayuntamientos y de los ciudadanos, gracias a herramientas que se logran con la digitalización administrativa como son, por ejemplo, el archivo único o la firma electrónica. "Es una gran apuesta por parte de la Diputación porque tenemos a personal técnico pendiente de qué es lo que necesitan los gaditanos y las gaditanas para esta simplificación administrativa", que les agilizará sus trámites con la Administración, ha señalado la presidenta.

En este sentido, ha apuntado que este tipo de procesos ahorra desplazamientos, así como tiempo de gestiones, tanto a la ciudadanía como a los empleados públicos. También se persigue simplificar la burocracia, que exista una mayor comunicación entre las partes implicadas en un ejercicio de transparencia y buen gobierno, así como la mejora del servicio público. Además, los expedientes que genera eC@DIZ son expedientes interoperables susceptibles de intercambio con otras administraciones públicas.

Diputación ha recordado que ha implantado ya eC@DIZ además de en la propia institución, en los ayuntamientos de La Línea de la Concepción, Grazalema y Medina, en el Consorcio Institución Ferial de la provincia de Cádiz (Ifeca) y en el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia.

Además, ya está trabajando en futuras implantaciones en Torrecera, El Torno, San Isidro del Guadalete y Nueva Jarilla, y en el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz. Asimismo, ha señalado que hay varios ayuntamientos que han manifestado su interés en este servicio, y si solicitan su implementación, la Diputación la irá haciendo progresivamente.