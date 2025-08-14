Diputación de Cádiz impulsa la creación de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia en diez municipios

Archivo - Ana Moreno, responsable de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Servicio de Participación Ciudadana, ha resuelto la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la puesta en marcha de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) en el ejercicio 2025 en diez municipios de la provincia gaditana.

Estas ayudas, dotadas un total de 45.000 euros, tienen como objetivo fomentar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la vida municipal, generando espacios de diálogo y toma de decisiones que promuevan una ciudadanía más inclusiva y democrática, ha indicado la Diputación en una nota.

La resolución, con carácter definitivo, se ha publicado en el tablón de anuncios del portal web de la Diputación. Así, en la convocatoria han resultado beneficiarios diez ayuntamientos de distintos puntos de la provincia que han presentado sus proyectos. Cada uno de ellos recibirá una subvención de 4.500 euros para poner en marcha sus respectivos proyectos.

Las iniciativas aprobadas incluyen diagnósticos participativos, talleres creativos y dinámicas lúdicas orientadas a que los más jóvenes expresen sus inquietudes y propuestas.

Esta línea de ayudas forma parte de la estrategia de la Diputación de fortalecimiento de las estructuras de participación ciudadana en el territorio.

Como se ha indicado, las ayudas deben destinarse a la financiación de los gastos que se generen como consecuencia de los procesos para la creación de los CLIA, como la organización de actividades formativas destinadas a los agentes implicados, la elaboración de campañas informativas, el diseño e impresión de material divulgativo, los gastos derivados de la contratación de personal técnico o de empresas para la dinamización de los procesos de creación de dichos Consejos y la coordinación general de los procesos y dinamización de espacios deliberativos propios del proceso.

El Servicio de Participación Ciudadana, cuya diputada responsable es Ana Moreno, concibe estos consejos como "una herramienta clave para que la infancia y la adolescencia se sientan escuchadas y puedan aportar su visión en las políticas locales". El objetivo es "escuchar e integrar sus propuestas en la acción municipal, fortalecer la cohesión social y el compromiso cívico desde edades tempranas".

Este servicio forma parte del Área que dirige Paula Conesa de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

En concreto, los municipios beneficiados serán Setenil de las Bodegas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Prado del Rey, El Bosque, Chipiona, Paterna de Rivera, Algodonales, Barbate y Puerto Serrano.