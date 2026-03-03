Diputación de Cádiz invertirá más de 300.000 euros en reparar la carretera entre San José del Valle, Paterna y Alcalá

Archivo - Imágenes de la carretera de la provincia de Cádiz afectada por las reciente lluvias. A 29 de enero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha informado de que invertirá más de 300.000 euros en reparar la carretera CA-5200, conocida como Pajarete y localizada entre los municipios de San José del Valle, Paterna de Rivera y Alcalá de los Gazules.

En concreto, se destinará un presupuesto de 309.867 euros (IVA incluido) para solventar un deslizamiento del talud del terraplén que ha ocasionado el hundimiento de parte de la calzada en el punto kilométrico 13,2, como ha indicado la Diputación en una nota.

Los trabajos de estabilización y recuperación de la vialidad, con un plazo de ejecución de tres meses, han sido encargados a la empresa Firmes y Carreteras SA.

El responsable de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha asegurado que lo que se pretende con esta actuación de emergencia es recuperar las comunicaciones en la provincia "con garantías de seguridad", recurriendo para ello al procedimiento de emergencia, "el más ágil que nos permite la ley y que está plenamente justificado".

De hecho, la respuesta de Diputación en las carreteras de la red provincial que presentan daños más severos tras sufrir la reciente sucesión de borrascas ha sido "inmediata". En ese sentido, se ha apuntado que ya se han decretado declaraciones de emergencia para actuaciones localizadas en todas las comarcas y que, de momento, suman un saldo inversor que supera los nueve millones de euros.

La CA-5200 tiene una longitud de 16 kilómetros. Tiene su origen en la intersección con la CA-6200, que enlaza Paterna y Alcalá de los Gazules, y desemboca en las inmediaciones del casco urbano de San José del Valle. Situada en el centro geográfico de la provincia de Cádiz, es una salida natural para los vecinos de San José del Valle que buscan la conexión con la autovía Jerez-Los Barrios.

La previsión de la Diputación es iniciar las obras de manera inminente y que sean efectivas la próxima semana.