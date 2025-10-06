Diputación de Cádiz invertirá más de siete millones para ejecutar su plan EDIL en la zona de la Janda Interior

Archivo - La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que invertirá más de siete millones de euros para llevar a cabo el Plan de Actuación Integrada Janda Interior, uno de los proyectos con el que la Administración provincial ha participado en la convocatoria para la asignación de fondos Feder en el marco de Desarrollo Urbano Sostenible. Sobre el total de esta cantidad, dispondrá de unos seis millones de euros (el 85%) procedentes de financiación europea, según la resolución provisional emitida por la Dirección General de Fondos Europeos.

En una nota, ha explicado que el documento incluye este proyecto de la Diputación entre las actuaciones seleccionadas en el conjunto de la provincia de Cádiz y que, entre todas, superan los 100 millones de euros.

Así, la intervención de la Diputación aprobada se va a llevar a cabo en los municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y San José del Valle, agrupados todos ellos en el área funcional de la Janda Interior. En este territorio, la Diputación de Cádiz ejecutará una serie de actuaciones por valor de 7.028.767 de euros, de los que 5.974.452 euros serán sufragados con las ayudas europeas.

Asimismo, ha recordado que esta iniciativa de la Diputación plantea medidas para lograr un desarrollo urbano sostenible y mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos municipios, haciendo frente a los retos demográficos, económicos, ambientales y de gobernanza detectados en este territorio.

En concreto, el proyecto incluye la construcción de viviendas sostenibles y accesibles en Benalup-Casas Viejas, Paterna, San José del Valle y Medina. Estarán destinadas al alquiler social y, con ello, se pretenden abordar los problemas de la despoblación y el envejecimiento poblacional en la comarca. Será la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo la encargada de ejecutar esta línea.

En este sentido, ha explicado que con el objetivo de aumentar la calidad de vida de la ciudadanía, contribuir a la integración social, promocionar hábitos de vida saludable e incrementar la oferta de ocio en el territorio, el proyecto recoge actuaciones de mejora en la Torre del Homenaje y el centro de Santo Domingo de Alcalá de los Gazules, la creación de una ruta cicloturística en el camino de Patrite, un sendero peatonal en el Santuario Nuestra Señora de Los Santos, la recuperación del parque periurbano de Paterna y la adecuación de equipamientos deportivos.

Por último, se destinará también una partida para impulsar la economía local mediante la creación de un centro de innovación y emprendimiento rural en San José del Valle, un centro de coworking en Medina, una incubadora de empresas en Benalup-Casas Viejas y el diseño de nuevas rutas culturales en esta zona de la comarca.

Para ello, la Diputación de Cádiz asumirá la gestión y ejecución de esta iniciativa a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT).

Finalmente, Diputación ha anunciado que presentará alegaciones para tratar que la resolución definitiva incluya también el proyecto de actuación integrada en el territorio de la Janda Litoral, que fue la otra de las propuestas que la Diputación presentó a esta convocatoria.