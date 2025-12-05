Diputación de Cádiz limpia cauces de arroyos y desbroza márgenes de carreteras para mejorar el drenaje

Javier Bello inspeccionando la limpia cauces de arroyos y desbroza márgenes de carreteras. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha emprendido una campaña de limpieza en cinco cauces de ríos y arroyos de la provincia conforme a las recomendaciones del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la cuenca Guadalete-Barbate. Esta intervención se lleva a cabo en el entorno de obras de drenaje transversal, al objeto de garantizar que dichas infraestructuras canalicen eficazmente las aguas y puedan evacuar el caudal en época de crecidas.

Según ha explicado en una nota, el Área de Cooperación que coordina Javier Bello ha encomendado este servicio a la sociedad pública Tragsa conforme a un contrato en el que también se incluye el desbroce de los márgenes de las carreteras que conforman la red provincial.

En este sentido, ha añadido que Diputación destina a este servicio 450.000 euros, si bien esta actuación coincide en el tiempo con trabajos de desbroce que asume el personal de las Brigadas de conservación y mantenimiento de la institución provincial. Las dos intervenciones suman una inversión agrupada de 800.000 euros.

Los cinco enclaves donde se están limpiando las cauces se localizan en la Sierra, Jerez, Costa Noroeste y la Bahía de Cádiz, concretamente en el afluente de la playa de Punta Candor, en Rota, anejo a la CA-3400; en el arroyo Bocanegra, en Jerez, junto a la CA-3113; en el arroyo del Moral a la vera de la CA-9120 que enlaza enlaza Torre Alháquime con Setenil; en el río Guadalporcún, en el término de Olvera, exactamente junto al kilómetro 6 de la CA-9101; y en el arroyo del Cercado, en El Marquesado, Chiclana, en su convergencia con la CA-3205.

La determinación de estos puntos críticos se ha adoptado de común acuerdo con la Junta de Andalucía en el seno de encuentros de coordinación técnica, según Diputación, que ha indicado que en todos estos puntos se están retirando los aterramientos que pueden frustrar la función de drenaje de las canalizaciones y pasos construidos en las carreteras, además de despejar la vegetación y materiales que pueden impedir esta evacuación hídrica.

Esta tarea se emprende en una longitud de 50 metros, aguas arriba y abajo, desde las obras de drenaje transversal. La limpieza se extiende a las cunetas que vierten en estos sistemas de drenaje.

Por su parte, Javier Bello y personal técnico del Área de Cooperación han inspeccionado durante los últimos días el desarrollo de estos trabajos y han verificado que se están cumpliendo las previsiones y que el servicio podrá concluir este mes de diciembre, antes de terminar el año. Asimismo, ha recordado que en 2024, con motivo de la sucesión de borrascas, ya se emprendió una intensa limpieza de cunetas que comportó una inversión que superó el millón de euros.

Además, ha indicado que junto a esta limpieza de cauces también se ha contratado con Tragsa el desbroce de márgenes en las carreteras provinciales. Esta tarea se lleva a cabo mediante un vehículo tractor, en primera instancia, complementado con personal a pie provisto de moto-desbrozadoras. El operativo incluye la limpieza de la calzada y la retirada de los restos a vertederos autorizados.

Para ganar eficacia, Diputación ha decidido simultanear este servicio con el desbroce que resuelve el personal de las Brigadas de conservación y mantenimiento de las vías provinciales. En este caso se emplean los vehículos y maquinarias que, en régimen de alquiler, se han contratado mediante un acuerdo marco vinculado al Programa de Fomento del Empleo Agrario.