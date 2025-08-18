Diputación de Cádiz ofrece cursos introductorios para el empleo femenino en siete localidades de la provincia

Mujeres participantes del curso Cuidalia de la Diputación de Cádiz en Paterna en 2024 - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz ha diseñado un calendario de formación que se desarrollará a partir de septiembre en siete localidades de la provincia gaditana, y que permitirá mejorar las aptitudes laborales de mujeres sobre diferentes materias profesionales.

Chipiona, Torre Alháquime, Medina Sidonia, San Martín del Tesorillo, Trebujena, Tarifa y Facinas serán las poblaciones donde se desarrollarán estas formaciones, encaminadas a obtener certificados de profesionalidad en las familias profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad y de la hostelería y el turismo, ha informado la Diputación en una nota.

Esta capacitación da continuidad a la que se ofreció el año pasado a través del programa Cuidalia, aunque como se ha indicado se ha ampliado a otros ámbitos formativos que van más allá de la atención sociosanitaria en respuesta a la demanda laboral de las localidades. Así, la Diputación asume el coste completo de la iniciativa, como diferencias del programa de 2024.

En concreto la formación que se ofrece es de introducción a la atención sociosanitaria en el domicilio, que se dará en Medina Sidonia, San Martín del Tesorillo y Trebujena); introducción a la atención sociosanitaria en instituciones sociales, en Tarifa y Facinas; introducción al servicio de restaurante, bar y cafetería, en Torre Alháquime; e introducción a las operaciones básicas de catering, en Chipiona.

La formación, que tendrá una doble condición teórica y práctica, les ofrecerá una cualificación laboral, con amplias posibilidades de inserción en su localidad, al tratarse de perfiles que registran una demanda creciente. Cada acción tendrá una duración de entre 48 y 99 horas lectivas.

Una de las ventajas de esta formación es que se imparte a pequeños grupos comprendidos entre 10 y 15 alumnas. Con ella se busca fortalecer sus competencias laborales y personales, facilitar el proceso de obtención del certificado de profesionalidad, mejorar su autonomía económica y reducir la brecha laboral de género.

El curso de Introducción a las operaciones básicas de catering de Chipiona tendrá una duración de 48 horas. A partir del 15 de septiembre se realizará la selección de las alumnas. Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en la Casa de la Cultura en horario de mañana a partir del 6 de octubre. Las solicitudes se recogen y entregan en el Centro Municipal de la Mujer.

El curso de Introducción al servicio de restaurante, bar y cafetería de Torre Alháquime, de 99 horas, comenzará el proceso de selección de alumnas el 1 de septiembre. Se impartirá en la Casa de la Cultura desde el 15 de septiembre y las solicitudes se presentan en el Ayuntamiento.

El de Introducción a la atención sociosanitaria en el domicilio suma 89 horas lectivas, el alumnado se seleccionará a partir del 1 de septiembre y las solicitudes pueden presentarse en los ayuntamientos de Medina Sidonia, San Martín del Tesorillo y Trebujena.

En San Martín del Tesorillo se realizarán las sesiones presenciales en la sede del antiguo Ayuntamiento, en Medina Sidonia en la Biblioteca Municipal y en Trebujena en las dependencias de los Servicios Sociales Municipales. En breve se fecharán los inicios de los cursos.

Por último, el curso Introducción a la atención sociosanitaria en instituciones sociales se realizará en Tarifa y Facinas con una duración de 64 horas. La selección de las alumnas se iniciará el 1 de septiembre y el curso el 17 de septiembre en el aula Casa del Médico de Facinas y en la Casa de la Cultura de Tarifa. La información y solicitudes pueden recabarse en el Ayuntamiento de Facinas y en los Servicios Sociales Municipales de Tarifa.