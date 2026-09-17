Diputación de Cádiz ofrece formación para escolares en Igualdad y contra la violencia de género en el inicio del curso

Mural por la igualdad en un intituto de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Igualdad de la Diputación, del que es responsable la diputada Susana Sánchez Toro, ofrece formación para alumnado de centros escolares en este inicio de curso. De este modo, los colegios de municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELA) podrán solicitar talleres donde se impartirá formación para promover la igualdad entre chicas y chicos y prevenir la violencia machista.

Según ha explicado la Diputación en una nota, estos talleres se desarrollarán entre septiembre y noviembre y abordan temáticas variadas. Así, los hay para prevenir la violencia de género estética, la violencia en las redes sociales, talleres básicos de igualdad entre niñas y niños, mujeres y hombres, los talleres 'SuperLola' y 'Lalo, el príncipe rosa', 'Giro de guión', y 'No es tóxico, es violencia'.

Los centros pueden elegir de entre esta oferta y el Servicio de Igualdad de la Diputación se los adjudicará por criterios técnicos y disponibilidad.

TALLERES

Diputación ha explicado que el taller 'Prevención de la violencia de género estética', impartido por Diferencia2, está dirigido a alumnado del tercer ciclo de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato, así como a profesorado, personal de administración y servicios y AMPA. Su objetivo es prevenir el acoso y la violencia de género, especialmente aquella vinculada a la imagen y los cánones estéticos, adaptando los contenidos a las características de cada grupo de edad.

Para ello, aborda cuestiones relacionadas con la salud integral, los filtros machistas y la diferencia entre realidad y ficción, las consecuencias de la violencia para las víctimas y herramientas sencillas para preservar la salud física, mental y emocional, fomentando el respeto y la valoración de los demás. El taller tiene una duración de cuatro horas, distribuidas en dos sesiones, y contempla la entrega de una infografía y un kit de herramientas a las personas participantes.

Otro taller, 'Prevención de la violencia de género en las redes sociales', desarrollado por Vacas y Ratones Comunicación, está destinado a alumnado del tercer ciclo de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato, además de profesorado, personal de administración y servicios y AMPA. Su objetivo es proporcionar conocimientos y estrategias para identificar y prevenir las distintas formas de violencia de género que pueden producirse en las redes sociales y promover un uso responsable de estos espacios.

Los contenidos, adaptados a cada edad, incluyen el concepto de salud integral, la violencia de género, el origen y los principales objetivos de las redes sociales, las consecuencias de estas conductas tanto para las víctimas como para quienes las ejercen y estrategias para prevenir situaciones de riesgo y evitar comportamientos violentos. Tiene una duración de cuatro horas, repartidas en dos sesiones, y se acompaña de la entrega de una infografía.

Por su parte, 'Igualdad entre niñas y niños, mujeres y hombres', impartido por Iguala, forma en igualdad y prevención de violencia de género, está dirigido a alumnado de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato, otras modalidades formativas, así como a profesorado, personal de administración y servicios y AMPA. Su objetivo es ofrecer conceptos y herramientas básicas para comprender las desigualdades entre mujeres y hombres y favorecer relaciones basadas en la igualdad.

Para ello, aborda cuestiones como el sexo, el género, los procesos de socialización, el patriarcado, el machismo, la discriminación, la violencia de género, el feminismo y las masculinidades igualitarias, adaptando los contenidos a las características de cada grupo. La actividad tiene una duración de dos horas, desarrolladas en una única sesión.

Los talleres 'SuperLola' y 'Lalo, el príncipe rosa', impartidos por Gema Otero, están dirigidos al alumnado del primer ciclo de Primaria y tienen como objetivo promover la coeducación y la reflexión sobre otros modelos de comportamiento y actitudes alejados de los estereotipos y roles sexistas. A través de estos proyectos, desarrollados en forma de libros ilustrados y vídeos animados, se trabaja con los niños y niñas la posibilidad de construir modelos de relación y convivencia más igualitarios desde edades tempranas. Cada taller tiene una duración de 80 minutos, en una única sesión.

Otra propuesta es 'Giro de guion: denuncia y prevención de la violencia machista en parejas jóvenes utilizando el audiovisual', impartido por Vacas y Ratones Comunicación y dirigido al alumnado de segundo y tercero de ESO. Su objetivo es proporcionar herramientas para identificar, prevenir y abordar la violencia machista en las relaciones de pareja entre jóvenes, trabajando las distintas formas que puede adoptar, sus consecuencias para las víctimas y los maltratadores, los modelos de relaciones igualitarias y las pautas para superar una situación de violencia o construir relaciones libres de maltrato.

Además, el alumnado adquiere nociones básicas de grabación con móvil o cámara sencilla para elaborar un cortometraje. Tiene una duración de diez horas, distribuidas en varias sesiones, y como resultado de cada actividad se crearán al menos dos piezas audiovisuales de un máximo de cinco minutos, con asesoramiento técnico. Las piezas seleccionadas por el Servicio de Igualdad podrán participar posteriormente en una jornada de exhibición, que incluirá una mesa redonda con alumnado sobre el proceso creativo y la prevención de la violencia de género en la adolescencia.

Por último, 'No es tóxico, es violencia', impartido por Pamela Palenciano, está dirigido a alumnado de tercero de ESO y cursos superiores, con un aforo máximo de 75 estudiantes. Su objetivo es analizar los mecanismos de la violencia machista y ayudar a identificar conductas de maltrato que en ocasiones son normalizadas o suavizadas mediante expresiones como "relación tóxica".

La actividad aborda también, según ha explicado la Diputación, los mitos asociados al amor romántico y las nuevas formas de violencia de género, entre ellas el control ejercido a través de medios digitales, con el propósito de favorecer relaciones más igualitarias y libres de violencia. El taller tiene una duración de una hora y 30 minutos.