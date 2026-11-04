Diputación de Cádiz patrocina el primer libro de la divulgadora Natalia Rodríguez 'Sin aletas no hay paraíso'

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, en la presentación del primer libro de la divulgadora gaditana de 17 años, Natalia Rodríguez, titulado 'Sin aletas no hay paraíso'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha asistido a la presentación del primer libro de la divulgadora gaditana de 17 años, Natalia Rodríguez, titulado 'Sin aletas no hay paraíso', una obra ilustrada que combina ciencia y arte para desmontar los mitos sobre los tiburones y concienciar sobre la protección de los océanos, y que está patrocinada por la institución provincial y editada por Q Book.

Según ha recogido la Diputación en una nota, en la presentación Vidal ha recordado "la pasión" con la que Natalia presentó la idea de este libro a la presidenta provincial, Almudena Martínez, y "la determinación" con la que ésta le mostró su apoyo inmediato.

Y es que, ha afirmado el vicepresidente segundo, "las instituciones públicas no podemos ser meras observadoras del cambio climático, tenemos que mojarnos, nunca mejor dicho".

Es por eso que la Diputación de Cádiz "tiene claro que aliarse con la juventud y con la sostenibilidad es la mejor forma de garantizar un futuro para nuestro litoral", en palabras de Vidal, que, en calidad de responsable del Área de Transición Ecológica, ha puesto el acento en que "la provincia tiene una riqueza marina envidiable, pero también vulnerable".

"Desde la Diputación trabajamos a diario en la educación ambiental, en el cuidado de los ríos, en proteger a las playas del problema del alga asiática, pero sabemos que el mensaje llega más lejos cuando se cuenta desde el corazón, con rigor científico y con la frescura con la que lo hace Natalia", ha afirmado.

Estudiante de Acuicultura, Natalia Rodríguez mantiene desde pequeña un estrecho vínculo con el mar y ha tenido la oportunidad de bucear con tiburones, una experiencia que ha contribuido a despertar su interés por estos animales y a cuestionar la imagen de amenaza y peligrosidad que tradicionalmente se les atribuye.

A través de 'Sin aletas no hay paraíso', la autora quiere acercar al público la realidad de estas especies, explicar su importancia para el equilibrio de los ecosistemas marinos y alertar sobre las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia.

El libro combina divulgación científica, testimonio personal e ilustración artística. A través de acuarelas y de un recorrido por alrededor de 45 especies de tiburones, la publicación invita a descubrir la diversidad de estos animales y a comprender el papel que desempeñan en la salud de los océanos. La obra cuenta además con el prólogo de la buceadora Gádor Muntaner.

El proyecto tiene además una dimensión solidaria, ya que los fondos recaudados a través de la campaña de microfinanciación puesta en marcha en Verkami, se destinan íntegramente a la Fundación Oceana, organización dedicada a la conservación de los océanos.

La publicación se complementa con charlas en centros educativos, residencias o instituciones como la Casa de las Ciencias de Sevilla, el Acuario de Sevilla, la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, en Málaga o el espacio Quiñones en la Caleta en Cádiz, para concienciar sobre la protección y conservación de los escualos.

La preocupación de Natalia por la conservación de los tiburones se intensificó al conocer el finning, una práctica que consiste en cortar las aletas de estos animales y desechar el resto del cuerpo. El impacto que le produjo esta realidad la llevó a investigar sobre las capturas y el descenso de las poblaciones de tiburones, con el propósito de transformar esa inquietud en una herramienta de concienciación social.

El arte ocupa un lugar central en este proyecto. Así, Natalia utiliza técnicas como la acuarela, el óleo y la arcilla para transmitir su mensaje ambiental. De hecho, algunas de sus obras han llegado a países como Suecia y Canadá.

También participa en el programa de radio 'Al otro lado del espejo', donde entrevista a biólogos marinos y oceanógrafos, acercando al público el trabajo de profesionales dedicados al estudio del medio marino.

Su trayectoria divulgativa ha recibido recientemente un nuevo impulso con su nombramiento como Embajadora del Pacto Climático Europeo, un reconocimiento que refuerza su implicación en la sensibilización sobre los desafíos ambientales.

Según ha explicado Diputación, esta gaditana de 17 años desarrolla también campañas como '132 decibelios', centrada en denunciar el impacto del ruido submarino provocado por el tráfico marítimo sobre los cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, que ya ha recabado cerca de 30.000 adhesiones y cuya petición se encuentra en fase de estudio por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Natalia Rodríguez usa también las redes sociales para sensibilizar, divulgar y denunciar, siempre apoyándose en la ciencia. A través de Instagram y otras redes sociales divulga de forma constante sobre biodiversidad marina, contaminación, cambio climático y otros problemas que afectan al océano, conectando especialmente con nuevas generaciones desde una mirada cercana, comprometida y profundamente humana.

Su trabajo ha sido reconocido en 2026 con el Premio al Liderazgo e Innovación de la organización WITH Mujeres Líderes, entregado en el Real Alcázar de Sevilla durante el encuentro anual que reúne a algunas de las mujeres referentes en liderazgo, innovación y transformación social de España.

Con el patrocinio de 'Sin aletas no hay paraíso', la Diputación de Cádiz respalda una iniciativa nacida del compromiso de una joven gaditana que une divulgación científica, creación artística y defensa del patrimonio natural.

La publicación representa una apuesta por acercar la cultura ambiental a la ciudadanía y fomentar una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger los mares y las especies que los habitan.