Óscar López traslada "todo el respeto" a organizadores de acampada de Sol: "Son otros los que trataron de criminalizar"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el Foro Digital Iberoamericano y la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSOE-M y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha trasladado este martes "todo el respeto" a las personas que convocaron la acampada en la Puerta del Sol, que ya preparaban su desmantelamiento antes del desalojo, y ha remarcado que son "otros" los que trataron de "criminalizar" esta protesta.

"Respeto absolutamente al derecho de manifestación, son otros los que trataron de criminalizar", ha señalado en declaraciones a los medios en la Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA que se celebra en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El líder de los socialistas madrileños ha subrayado que quienes en su día convocaron esta acampada "estaban organizando ya el desmantelamiento" de la misma. "Todo el respeto a quienes convocaron en su día y ahora manejan la duración y el calendario de esa convocatoria", ha remarcado.

En concreto, la mayoría de las comisiones que han organizado durante más de un mes la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol anunciaron el pasado día 30 que se han disuelto y sus integrantes han decidido abandonar el asentamiento para trasladar su actividad "a los barrios", según un comunicado de Acampada 26S.

No obstante, otros integrantes de la misma anunciaron este lunes que se mantendrían en este enclave hasta la huelga general del 11 de noviembre. Finalmente, la madrugada de este miércoles se ha procedido al desalojo del campamento, una intervención conjunta de Policía Nacional y Policía Municipal que se ha saldado con dos personas detenidas por desobediencia y resistencia y 334 desalojados.

Preguntado al respecto, el ministro ha insistido en el respeto absoluto al "sagrado" derecho de manifestación y el derecho de expresión, aludiendo que fueron "otros los que trataron de criminalizar esas manifestaciones".