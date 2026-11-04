Resultados de las elecciones de Estados Unidos 2026, en directo: reacciones de las midterms y última hora

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de este martes; un voto de condena a las políticas (la económica en particular) del presidente Donald Trump, que encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.

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