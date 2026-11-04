Resultados de las elecciones de Estados Unidos 2026, en directo: reacciones de las midterms y última hora

Europa Press Internacional
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 8:07
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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de este martes; un voto de condena a las políticas (la económica en particular) del presidente Donald Trump, que encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.

Sigue en directo la última hora de las elecciones de Estados Unidos:

Los socialdemócratas ganan fuerza con más de 50 victorias en los comicios legislativos y estatales de EEUU

Los socialdemócratas estadounidenses se han convertido finalmente en una fuerza a tener en cuenta en las elecciones legislativas y estatales de este este martes en Estados Unidos: cinco candidatos acompañarán a Alexandria Ocasio-Cortez y a Rashida Tlaib en la Cámara de Representantes, y decenas desempeñarán cargos en legislaturas del estado.

Obama celebra la victoria demócrata en las 'midterms' como un mensaje claro a favor de la unidad y las soluciones

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha celebrado este miércoles los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato, en las que el Partido Demócrata ha logrado hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso, asegurando que el pueblo estadounidense ha enviado "un mensaje claro" a favor de una política que "una a las personas en lugar de dividirlas".

Los resultados de las elecciones en Estados Unidos, en gráficos

Mapas y gráficos para consultar el resultado.

Irán interpreta la victoria demócrata en EEUU como un "no" rotundo a la guerra

El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, ha afirmado este miércoles que los resultados de las 'midterms', en las que el Partido Demócrata ha logrado el control de ambas cámaras del Congreso, demuestran que los ciudadanos estadounidenses han dicho "no a la guerra" y avisado a Washington de graves consecuencias si traiciona este mandato.

La histórica senadora republicana Susan Collins pierde su escaño en Maine después de 30 años

La senadora republicana Susan Collins ha perdido el escaño que ostentaba desde hacía más de 30 años en el estado de Maine frente a su rival demócrata Troy Jackson en el, hasta ahora, último episodio de la debacle electoral que está padeciendo el partido en las elecciones legislativas de este martes.

El líder demócrata Chuck Schumer celebra una noche histórica para el partido: "La ayuda está en camino"

Los republicanos denuncian que los demócratas han sido devorados por la "extrema izquierda" y prometen plantar cara en el Congreso

Los demócratas rebasan expectativas y ganan el control total del Congreso en un voto de castigo a Trump

El impulso del progresismo y la erosión del movimiento MAGA desata una catarsis en un reactivado electorado demócrata

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