Los resultados de las elecciones en Estados Unidos, en gráficos

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata ha obtenido una victoria de amplio alcance en las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos, según las proyecciones de los principales medios del país. Los resultados apuntan a un cambio de mayorías en las dos cámaras del Congreso y a una nueva configuración del poder legislativo durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Las proyecciones de los principales medios estadounidenses, incluida la cadena conservadora Fox News, atribuyen a los demócratas escaños suficientes para alcanzar la mayoría en el Senado, y más de los 218 necesarios para hacerse con el control de la Cámara de Representantes.

GOBERNADORES

Los resultados incluyen también cambios significativos en varios estados. En Texas, los demócratas han logrado su primera victoria en casi cuatro décadas, con una participación decisiva del electorado latino y la elección de la primera mujer gobernadora del estado.

En California, Xavier Becerra se ha convertido en el primer gobernador latino, mientras que en Florida los republicanos han visto reducido su margen de ventaja. En Carolina del Sur, la candidata Darline Graham, hermana del senador republicano Lindsey Graham, ha sido derrotada. El Partido Republicano también ha perdido posiciones en Carolina del Norte, Kansas, Iowa y Ohio.