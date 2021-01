Diputación de Cádiz pide medidas urgentes para crear empleo en la provincia

CÁDIZ, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Empleo de la Diputación de Cádiz, Ana Carrera, ha reiterado la necesidad de medidas urgentes para crear empleo en la provincia, tras la publicación de los datos del cuarto trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA). También ha recordado que la Diputación Provincial ha sido la Administración que ha puesto en marcha planes de empleo extraordinarios y de cooperación local para paliar los daños económicos de la pandemia de Covid-19.

En una nota, la diputada ha indicado que la EPA del cuarto trimestre "por desgracia ha arrojado unos malos datos para la provincia de Cádiz, con una tasa de desempleo que ya roza el 25 por ciento y un aumento con respecto al trimestre anterior de 24.600 personas, que además si se compara con hace un año, la provincia tiene 5.100 desempleados más". "Cádiz vuelve a ser de las provincias con mayor tasa de desempleo de España, lo que sin duda se traduce en un verdadero drama para muchísimas familias gaditanas", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que "en este contexto la Diputación Provincial vuelve a ser la única administración que pone en marcha un Plan de Empleo Extraordinario Covid-19 para paliar estas cifras".

"Lo hicimos en el año 2020 en cuanto comenzó esta crisis provocada por la pandemia y ha vuelto a ser una prioridad de la presidenta, Irene García, en el presupuesto del año que comienza, donde no solo se recogen 10,5 millones de euros para poner en marcha el segundo Plan de Empleo Extraordinario, sino que además se recogen 4,3 millones de euros para volver a sacar el Plan de Cooperación Local, que ya sería su séptima edición, y que en las anteriores han generado en torno a los 6.800 empleos", ha recordado Ana Carrera.

Asimismo, ha afirmado que "indudablemente esta provincia requiere de medidas urgentes que frenen esta lacra y que desde luego creen empleo". "Estamos convencidos, además, de que si no fuese por el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de España, prorrogando los ERTE, estos datos serían aun más dramáticos, por lo que no se entiende que los presupuestos de la Junta no solo no recojan un aumento de financiación para los planes de empleo, sino que han eliminado completamente los planes de empleo, algo que no se entiende", ha concluido Carrera.