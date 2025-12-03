Diputación de Cádiz presenta a ayuntamientos su proyecto de padrón online para la provincia dotado con 1,1 millones

Jacinto Muñoz en la jornada sobre 'La provincia de Cádiz hacia el Padrón Online'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Cádiz, a través de la empresa pública Epicsa, ha celebrado esta semana una jornada informativa con ayuntamientos gaditanos para informarles de su proyecto 'La provincia de Cádiz hacia el Padrón Online'. Se trata de una iniciativa subvencionada con 1.159.943 euros procedentes de fondos de la Unión Europea a través del Ministerio de Política Territorial, que en el caso de Cádiz está ejecutando Epicsa.

Según ha explicado en una nota, la actuación principal en la primera fase del proyecto será la de normalizar todos los datos de los padrones municipales de la provincia, incluyendo nuevos datos referentes a las viviendas, y su posterior envío al INE (Instituto Nacional de Estadística). Se calcula que se prolongará hasta la primavera del próximo año 2026.

En este sentido, ha asegurado que esta primera etapa es un paso fundamental para la puesta en marcha del futuro padrón online, que sería ya una segunda fase. En ella, las diferentes aplicaciones de los padrones municipales se podrán conectar directamente con el INE, lo que agilizará los procesos y, en última instancia, facilitará sus gestiones a la ciudadanía, evitando desplazamientos y ahorrando tiempos de espera.

Diputación ha señalado que el proyecto que está desarrollando Epicsa cuenta con la adhesión de 43 ayuntamientos de la provincia, así como que la subvención está destinada de manera prioritaria a los municipios con menos de 20.000 habitantes. En este sentido, ha explicado que en el caso de estas localidades de menor tamaño se cruzarán los ficheros suministrados por el INE sobre cada municipio para completar con los datos de viviendas. Y luego tendrán otro nivel más, con trabajo de campo, para ampliar sobre el terreno la información no obtenida por los cruces.

Para los municipios con más de 20.000 habitantes se realizarán también los cruces de ficheros, si bien no está contemplado en su caso el trabajo de campo.

Las jornadas que Epicsa ha organizado recientemente en Arcos con ayuntamientos participantes en su iniciativa de padrón online han supuesto, en la práctica, la primera reunión de trabajo grupal sobre la iniciativa, contando con la participación de unas 80 personas, entre las que se encontraban el vicepresidente tercero de Diputación y diputado responsable del Área de Función Pública, Jacinto Muñoz, el director gerente de Epicsa, Antonio Galán, personal del INE, representantes de las empresas adjudicatarias y trabajadores del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, entre otros.