Diputación de Cádiz presenta a una docena de ayuntamientos gaditanos su Plataforma Inteligente de Destinos

Reunión de Epicsa con diferentes ayuntamientos de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de la Diputación y responsable de Epicsa, Jacinto Muñoz, ha participado este martes en una reunión con una docena de ayuntamientos gaditanos impulsada por la Empresa Provincial de Información de la Diputación (Epicsa) para presentarles a los consistorios la plataforma inteligente que está ejecutando Epicsa, centrada en esta primera fase en destinos turísticos.

En una nota, ha recordado que el proyecto está enmarcado dentro de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una iniciativa estratégica impulsada por la Sociedad Estatal adscrita al Ministerio de Industria y Turismo (Segittur), y financiada con fondos europeos Next Generation.

En la reunión de este martes han participado representantes de los ayuntamientos de Algar, Algeciras, Arcos, Conil, Grazalema, Jerez, Los Barrios, Rota, Torre Alháquime, Trebujena y Ubrique. Se trata, según ha indicado Epicsa, de un contacto inicial para, a partir de aquí, ir sumando las adhesiones de los municipios que así lo deseen a la plataforma provincial (denominada CádizSubNodoDTI). La fecha que, por el momento, se baraja para su puesta en marcha es el cuarto trimestre del 2026.

Entre los beneficios que obtienen los consistorios al sumarse al proyecto están el contar con una nueva página web dedicada al turismo en cada ayuntamiento, compartir datos a través de Segittur a nivel nacional, o acceso a los módulos comunes que ofrece la Plataforma nacional a todos los participantes.

Diputación ha recordado que la Plataforma Inteligente de Destinos promovida por Segittur ha sido concebida como una infraestructura digital de ámbito nacional que permite integrar, relacionar y compartir datos públicos y privados para mejorar la gobernanza turística, impulsar la innovación y favorecer la toma de decisiones basada en información en tiempo real. Su finalidad es crear un ecosistema digital en el que administraciones, empresas y otros agentes puedan colaborar y compartir información.

Igualmente, Diputación ha indicado que desde la iniciativa que, en este marco, lidera Epicsa se están desarrollando actualmente seis casos de uso. El primero es una calculadora de huella de carbono, para medir el impacto ambiental de los viajes y el segundo es un caso sobre turismo azul, que pretende estructurar toda la oferta hídrica, incluyendo lagos y otros recursos del interior de la provincia.

También hay un caso que gira en torno al turismo de alta gama, y su oferta de experiencias e ingresos de alto valor añadido, mientras que en cuarto lugar, el turismo deportivo, donde se quieren catalogar recursos y eventos de este segmento para atraer pernoctaciones fuera de la temporada alta. El quinto caso de uso es sobre el enoturismo o cultura del vino y, por último, un apartado sobre turismo patrimonial y cultural, que busca distribuir mejor los flujos de visitantes.