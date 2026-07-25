China y Rusia abogan por impedir el "rearme" de Japón y apuestan por reforzar la "cooperación estratégica"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, junto a su homólogo chino, Wang Yi. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de China y Rusia, Wang Yi y Sergei Lavrov, respectivamente, han abogado por impedir el "rearme" de Japón y han apostado por "defender los resultados de la Segunda Guerra Mundial" a medida que impulsan la "cooperación estratégica" entre las partes.

Tras un encuentro celebrado en Kirguistán, ambos han instado a "impedir, bajo cualquier circunstancia, el rearme de Japón", tal y como ha indicado el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Así, han alertado de que el país vecino busca aumentar el despliegue de armamento en un momento de creciente tensión en la región, especialmente tras la llegada al cargo de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que ha llegado a afirmar que, en caso de posible crisis en torno a Taiwán, Japón podría recurrir al uso de la fuerza.

Por otra parte, ambos han reivindicado la importancia de los foros internacionales y de aumentar la cooperación en plataformas multilaterales, como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

En este sentido, el ministro chino ha hecho hincapié en la importancia de seguir contando con el apoyo mutuo de la ONU y otras organizaciones internacionales, mientras que Lavrov ha expresado su "satisfacción" por las buenas relaciones existentes entre Rusia y China.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que ambos han abordado las relaciones con Estados Unidos y los últimos acontecimientos en relación con la invasión de Ucrania, al tiempo que han destacado la "convergencia" o "similitud" de sus posturas respecto a la mayoría de asuntos planteados.