Diputación de Cádiz presenta Plenamos 2026 con más de 460 actividades culturales en municipios

La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, en la presentación de Plenamos 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha presentado el programa Planeamos 2026, una de las principales iniciativas de "vertebración cultural" de la provincia, que permitirá desarrollar más de 460 actividades culturales en municipios gaditanos de hasta 50.000 habitantes entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la programación contará con la participación de 146 empresas culturales y un presupuesto global que supera el medio millón de euros, "consolidando la apuesta de la Institución provincial por acercar la cultura a todo el territorio".

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha destacado que Planeamos se ha consolidado como una "herramienta fundamental" para la dinamización cultural de la provincia. "Planeamos es el buque insignia de la vertebración cultural y de la asistencia que la Diputación presta a las localidades gaditanas", ha señalado durante la presentación del programa.

Beltrán ha subrayado además que esta iniciativa es "un claro ejemplo de cooperación institucional y de trabajo en equipo", ya que su desarrollo requiere la implicación directa de los ayuntamientos, que diseñan las programaciones culturales en función de las necesidades e identidad de cada municipio, en colaboración con el equipo técnico de la Fundación Provincial de Cultura.

Diputación ha señalado que la programación de Planeamos 2026 abarca una "amplia variedad" de disciplinas culturales. Las artes en vivo concentran el principal bloque de inversión, con más de 313.000 euros destinados a espectáculos de música, teatro, circo, danza o narración oral, a lo que se suman actividades vinculadas a la formación, el cine y la divulgación, con más de 180.000 euros, destacando 98 iniciativas específicas de fomento de la lectura.

Durante la presentación, la directora de la Fundación, María Dolores Román, ha valorado los resultados de la edición anterior, que evidencian el impacto positivo del programa. Según los datos de evaluación de Planeamos 2025, el 99,2% del público asistente manifestó su satisfacción con las actividades programadas, mientras que el 73,4% de las propuestas se celebraron por primera vez en los municipios, lo que "demuestra la capacidad del programa para acercar nuevas propuestas culturales al territorio".

Asimismo, ha señalado que más de la mitad de las actividades se desarrollaron en espacios exteriores, reforzando el uso cultural del espacio público, y el 99,6% de los espacios utilizados cumplían los requisitos técnicos solicitados por los proveedores culturales. Además, se ha expuesto que el 57% de las propuestas llegaron de la mano de proveedores de la provincia de Cádiz.

"Estamos convencidos de que cuando las instituciones trabajan juntas y sitúan la cultura en el centro de las políticas públicas, ganan nuestros municipios, gana el sector cultural y gana toda la provincia de Cádiz", ha afirmado Beltrán.

CÓDIGO ESCENA

Durante el acto también se ha presentado Código Escena, un programa formativo dirigido a personal técnico y programadores culturales de la provincia que tiene como objetivo reforzar sus herramientas de trabajo y ampliar su conocimiento del lenguaje escénico.

El proyecto comenzará el 7 de abril y se desarrollará en Arcos de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Tarifa y Rota, con sesiones semanales que se prolongarán hasta el 15 de mayo. A lo largo de cinco módulos formativos, los participantes abordarán diferentes aspectos relacionados con el lenguaje teatral y la apreciación crítica de las propuestas escénicas.

El programa estará coordinado por el director, actor y docente Germán Corona, con una amplia trayectoria en el ámbito de las artes escénicas y responsable del proyecto EmE-Teatro, dedicado a la creación, formación y difusión cultural en la provincia de Cádiz.

Durante la presentación del proyecto, Corona ha insistido en que "es fundamental que existan códigos compartidos a la hora de elegir programaciones culturales y a Cádiz le hacía falta esa unificación de criterios". Justo con ese objetivo se va a trabajar en Código Escena, ya que "por el filtro de los programadores culturales pasa lo que el espectador va a recibir", por lo que se considera que la formación y especialización es esencial en el sector.